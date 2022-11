Il Tar: i suini restano a Craccuris 

«L’esclusione dalla graduatoria per la concessione di un terreno comunale destinato all’allevamento dei maiali è illegittima: il potere dell’ente pubblico non è illimitato, in questo caso appare sproporzionato rispetto ai diritti di un cittadino». Il Tar di Cagliari ha accolto il ricorso presentato dall’allevatore Enrico Alessio Pittau per l’annullamento degli atti del Comune di Villacidro che disponevano il trasferimento del bestiame dalla località Craccuris (e in un secondo momento il loro ritorno). I giudici amministrativi, dando inequivocabilmente ragione all’allevatore, hanno condannato il Comune al pagamento delle spese processuali.

La sentenza

Il Tribunale ha chiarito che il ricorso era «ammissibile e meritevole di accoglimento». Questo perché il diritto pubblico tende a «tutelare il cittadino rispetto all’esercizio del potere autoritativo dell’ente pubblico». Al contrario il provvedimento del Comune «risulta sacrificare integralmente l’interesse del privato, senza apportare alcun beneficio al pubblico». Fatto questo dimostrato con la stessa lamentela dell’amministrazione, secondo cui «Pittau non poteva ottenere la concessione del sub-lotto 3, anche se unico concorrente e vincitore del bando per quel terreno» perché «non aveva rispettato l’ordinanza del Comune sull’obbligo dello spostamento del bestiame». Per i giudici l’esclusione dalla graduatoria «non corrisponde all'interesse pubblico che è quello dell’allevamento semibrado di suini in aree realizzate con fondi regionali e che ne hanno le caratteristiche previste dalle norme, tanto è vero che lo stesso Comune ha adottato un Regolamento per tali attività». Inoltre «solo tre lotti, tra cui quello del ricorrente e altri due, sono utilizzati». Obbligando Pittau a sgombrare l’area «l’atto avrebbe inciso negativamente sullo stesso interesse del Comune, poiché in assenza di ulteriori richieste, il terreno sarebbe inutilizzato e abbandonato».

Il ricorso

Fra le tante criticità che hanno convinto Pittau, assistito dall’avvocata Daniela Carrus, a rivolgersi ai giudici, una richiama «l’illogicità e l’irragionevolezza del provvedimento adottato dall’amministrazione per intimare di lasciare il lotto, dove da otto anni risiede la sua azienda suinicola». Ritenendo assurdo che «lo stesso atto preveda la possibilità di insediarsi in un secondo momento nuovamente nel lotto 3, con l’impegno di ripristinare la recinzione e tutte le attrezzature necessarie», senza mettere in conto «le difficoltà del doppio spostamento in merito alle disposizioni in materia sanitaria». Il Comune ha chiesto ai giudici amministrativi di riconoscere «l’infondatezza e l’inammissibilità del ricorso perché il ricorrente non ha impugnato il Regolamento sul pascolo dei terreni civici, in località Craccuris dove era arrivato nel 2014, in seguito ai provvedimenti per la peste suina». Ma il Tribunale ha bocciato la richiesta e condannato l’ente alle spese del processo.