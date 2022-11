Il Tar dà ragione all’allevatore  

È la beffa ricorrente, un dettaglio che nel mondo delle campagne molto spesso accomuna. Le domande per ottenere il pagamento unico, inviate in genere attraverso le associazioni di categoria, in parecchi casi si arenano, oltretutto senza un valido motivo. Rischiano di affossare tantissime attività.

È quell’acronimo che in molti casi è sinonimo di salvezza, per diverse attività che ogni anno aspettano i pagamenti della Politica agricola comune con attesa spasmodica. «Quando un allevatore fa le cose per bene, rispettando tutte le scadenze e gli obblighi, poi deve ricevere quanto gli è dovuto - sottolinea Sanna -. Questi sono soldi degli allevatori, il blocco è illegittimo. Mandare avanti le attività, senza questi incentivi che sono un incremento al reddito, non è pensabile. Noi abbiamo sempre ritenuto il blocco ingiusto perché non dipende dal singolo allevatore. Il problema è che spesso sono gli enti preposti che non istruiscono le domande nei giusti tempi. Ma non per questo ne devono subire le conseguenze gli allevatori». Dunque, il cosiddetto “organismo pagatore” (dal 2020 è Argea Sardegna) finisce nel mirino.

Poche parole fanno gridare di gioia decine di allevatori sardi e alimentano le speranze. «Il Tar per la Sardegna (sezione seconda) accoglie l’istanza cautelare proposta in ricorso e, per l’effetto, sospende l’efficacia degli atti impugnati». In sintesi: fa cadere quel blocco a tempo indefinito sul premio unico della Politica agricola comune, annualità 2021, applicato all’azienda nuorese Agriss, perché presenta «un evidente deficit motivazionale e di trasparenza dell’azione amministrativa». Ecco l’ordinanza che sa di conquista, pubblicata lo scorso 9 novembre. «Alcune aziende non ricevono i premi dal 2016», tuona l’allevatore di Orune, Nenneddu Sanna.

La Pac

Domande bloccate

«Accade con sempre maggiore frequenza che queste domande vadano in blocco - afferma Donato Marongiu, avvocato che ha seguito la vicenda dell’azienda Agriss -. Basta dare uno sguardo al portale Sian (Sistema informativo agricolo nazionale), lì si vedono le domande bloccate per chissà quale anomalia. Talvolta perché manca il certificato antimafia oppure, come nel nostro caso, è stato contestato un mancato controllo. Insomma, come se l’allevatore non si fosse presentato in azienda per la verifica e il conteggio dei capi di bestiame dichiarati». Marongiu aggiunge: «In questo caso Ats ha contattato per il controllo non il legale rappresentante dell’azienda bensì un suo servo-pastore. Peccato che quest’ultimo avesse il Covid, dunque il controllo è saltato. Il titolare, però, non era stato avvisato. Nessuna Pec era stata inviata per annunciare il controllo. Il verbale, caricato nel sistema, ha provocato in automatico il blocco dell’erogazione del premio unico. La cosa assurda, poi, è un’altra: finché persiste l’anomalia i premi resteranno bloccati, anche quelli degli anni successivi».

Difetti di comunicazione

Da una parte Argea, l’organismo pagatore isolano che non ha un proprio sistema informatico; dall’altra Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), l’ente nazionale che offre le sue piattaforme, ma che di fatto impedisce all’Isola qualsiasi margine d’intervento in caso di problemi o blocchi. «Ecco perché in molti casi questi mancati pagamenti vanno avanti per anni - conclude Marongiu -. L’ordinanza del Tar segna una svolta e dice che il blocco non è motivato. Argea dovrebbe dare risposte chiare».

