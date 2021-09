Il Taloro vola,  derby amaro per la Nuorese 

Taloro Gavoi 1

Nuorese 0

Taloro Gavoi (3-4-3) : Cossu; Fois, Fadda, Secchi, Sau, Castro, Littarru (46’ st Mastio), Fadda (33’ st Meloni), Pusceddu (25’ st Falchi), Delussu, R. Mele. In panchina Mozzo, Curreli, Ortu, Mulas, Mastio, Daga, A. Mele, Meloni, Falchi. Allenatore Fadda.

Nuorese (4-4-2) : Congiunti; Peana, Tuccio, Putzu, Farris, Manfredi (21’ st Ragatzu), Bulla, S. Demurtas, Roccuzzo, Cocco, Vinci. In panchina Ruggiu, Loi, A.Demurtas, Testa, Porcu, Mussoni, Animobono, Ragatzu. Allenatore Cantara.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Rete : 13’ st Littarru.

Note : ammoniti Bulla, Sau, Fadda, Delussu, R. Mele. Recupero 2' pt, 3' st. Spettatori 160.

Gavoi. Finisce 1-0 per il Taloro il derby di Barbagia al Maristiai di Gavoi. I padroni di casa partono subito all’attacco con Fadda: al 3’ il suo tiro manca lo specchio della porta e 5 minuti dopo non aggancia in area un cross a mezza altezza. La Nuorese fa fatica ad uscire dalla propria metà campo e i rossoblu ci riprovano all’11’ con Littarru ma il suo tiro è respinto in angolo.

Match combattuto

Si fa sotto la Nuorese con Cocco che al 14’ entra in area e crossa al centro ma la difesa spazza in tribuna. Iniziativa personale di Tuccio al 20’: entra in area, perde palla e la recupera di forza, serve Bulla che manca la battuta di un soffio. Al 26’ angolo per gli ospiti, Demurtas di testa mette fuori. Il Taloro sfiora il gol al 28’ ma l’incornata di Secchi finisce sul fondo. La Nuorese sfiora il vantaggio al 37’ ma il palo nega il gol a Bulla. Mischia nell’area verdeazzurra al 44’ ma Mele non aggancia il pallone. Il primo tempo si chiude con un recupero impossibile di Tuccio ma nessun compagno è in area per raccogliere il passaggio. Ci crede il Taloro che riparte nella ripresa con Littarru al 7’ e Mele all’8’ ma entrambi non riescono ad impensierire Congiunti.

Il gol vittoria

Sblocca il risultato Littarru al 13’ raccogliendo una punizione e insaccando il gol che varrà i 3 punti. Mele prova a chiudere la gara al 21’ ma la sua rovesciata finisce sull’esterno della rete. Reazione della Nuorese al 23’, Bulla serve Cocco e il suo destro al volo impegna Cossu che para a terra. Occasione clamorosa al 25’ per Ragatzu ma la palla vola in tribuna. Insistono i nuoresi con Roccuzzo che al 29’ interrompe un’azione pericolosa degli avversari con una scivolata da manuale e al 34’ porta a spasso sulla fascia alcuni giocatori del Taloro, entra in area ma non riesce a concludere. Colpo di testa di Ragatzu al 38’ e palla fuori. Al 44’ punizione di Cocco fuori di un soffio.

L’ultima emozione

Brivido per i padroni di casa allo scadere, un rinvio in area di Secchi rimbalza su Ragatzu e per poco la palla non entra in rete. Alla fine il Taloro vince di misura, è a punteggio pieno e può festeggiare una vittoria meritata.

