Arbus 1

Taloro Gavoi 2

Arbus (4-2-2) : Cardoso, Spina, Muscas (30’ st Casu), Rostand, Kamana, Baggini, Grosso (35’ st Valluzzi), L. Atzori, Sylla, Salazar (40’ st Deias), Stochino. In panchina Cappai, Diana, S. Atzori, Dessì, Argiolas, Concas. Allenatore Falco.

Taloro Gavoi (4-3-3) : Cossu, A. Fadda, M. Fadda, Secchi, Sau, Castro, Littarru, Curreli, Falchi, Delussu, Pusceddu (42’ st Sedicesu). In panchina Fancellu, Ortu, Mele, Fois, Daga, Meloni. Allenatore Fois.

Arbitro : Ferrara di Roma.

Reti : nel primo tempo al 12’ Falchi, al 30’ Salazar (r); nel secondo tempo al 23’ Littarru.

Note : espulso L. Atzori. Ammoniti Cardoso, Sylla, Grosso, Secchi, A. Fadda, Falchi, Castro. Recupero 1’ pt-4’ st. Angoli 3-5. Spettatori 150.

Arbus. Vittoria pesantissima del Taloro Gavoi al Comunale “Santa Sofia” di Arbus, grazie a una magia di Falchi e a un guizzo di Littarru. Con questo successo esterno i rossoblù volano al secondo posto in classifica, alle spalle della capolista Ferrini. Resta l’amaro in bocca per l’Arbus che, nonostante il ko contro una diretta concorrente, ha creato tanto peccando però di concretezza. Tuttavia mister Falco può essere soddisfatto per il bel calcio espresso dai suoi ragazzi contro un Taloro solido e attrezzato.

Il primo tempo

Dopo soli 2’ l’Arbus costruisce una clamorosa palla-gol: Stochino dalla sinistra serve sul lato opposto un traversone per Grosso, ma il centrocampista spreca incredibilmente davanti a Cossu. I padroni di casa sembrano più in palla e spingono prevalentemente sulle fasce mentre gli ospiti attendono sulla metà campo, con il baricentro più basso, per poi ripartire in contropiede con il fantasista Pusceddu. Al 12’ il Taloro passa in vantaggio in modo quasi inaspettato: Falchi, su punizione da quasi 30 metri, disegna una parabola che beffa Cardoso sul secondo palo. L’Arbus si scuote e si sbilancia ulteriormente in avanti alla ricerca del pareggio. Al 29’ Salazar ci prova su punizione, la retroguardia ospite respinge ma Grosso, dal limite, innesca in area Kamana che viene travolto da Sau. L’arbitro Ferrara assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Salazar, che spiazza Cossu. Si va negli spogliatoi sul risultato di 1 a 1.

Il gol decisivo

La ripresa inizia com’era cominciata la prima frazione, con l’Arbus più aggressivo e determinato a portare a casa il match. E al 6’ ha una clamorosa chance per ribaltare la gara: Salazar serve dalla tre quarti un assist per Grosso, lasciato indisturbato dai difensori ospiti, ma il numero 7, anziché sfondare in area, tira dal limite in modo impreciso. Dopo il quarto d’ora le due squadre calano d’intensità per via del campo pesante. A prevalere è la paura di non farsi del male. Ma al 23’ il Taloro torna nuovamente in vantaggio, anche qui in modo del tutto improvviso, con Littarru lesto a sfruttare un assist di Pusceddu. L’Arbus questa volta subisce il colpo e, al 29’, rimane in inferiorità numerica per via dell’espulsione diretta di L. Atzori dovuta ad una reazione nata da un fallo subito da Falchi. Mister Falco getta nella mischia Valluzzi e Deias per riacciuffare la gara, ma il Taloro si barrica dietro, difendendosi ordinatamente fino al 90’.

