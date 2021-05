Il superbonus fa ripartire l’edilizia 

Il superbonus 110 per cento potrebbe segnare il rilancio dell’edilizia a Dolianova. Il governo paga i cittadini per rifare la casa e lascia anche una mancia fiscale del 10 per cento: un’occasione da non perdere per diverse famiglie della cittadina del Parteolla, pronte ad approfittare del bonus per realizzare i lavori di riqualificazione edilizia ed energetica nelle loro abitazioni.

Passaparola

Lo scetticismo iniziale da queste parti sembra ormai superato, merito del passaparola tra chi sta usufruendo della misura introdotta nel “Decreto Sostegni” con l’obiettivo di far compiere all’Italia un passo da gigante nella crescita sostenibile rendendo la tutela ambientale il volano dell’economia. Il messaggio a Dolianova è stato recepito subito: lo dimostrano le oltre 30 domande già pervenute negli uffici tecnici comunali.

La prima comunicazione arrivata in Municipio è a firma di Giuseppe Putzu, che ha iniziato i lavori per la completa riqualificazione energetica nella sua abitazione in via Santa Maria. «Il Superbonus di fatto consente di eseguire gli interventi nelle singole unità immobiliari e nell’ambito condominiale praticamente gratis. Insomma è un’opportunità che in un momento difficile come quello che stiamo vivendo non poteva essere lasciata sfuggire», racconta Putzu, che ha scelto il pacchetto completo: cappotto, intonaci, tinteggiatura, sostituzione degli impianti di riscaldamento, nuovi infissi e tetto fotovoltaico con accumulo di energia. «Sono quattro le imprese al lavoro, in un mese e mezzo completeranno tutti gli interventi previsti», conclude il padrone di casa.

Paga lo Stato

A Dolianova diverse famiglie hanno scelto di affidarsi alla figura del general contractor , una sorta di coordinatore di tutti i diversi professionisti, che si occupa di monitorare al meglio la corretta realizzazione del progetto, rispettando le tempistiche ed evitando una lievitazione delle spese e dei costi. «Un ulteriore vantaggio, dal punto di vista del padrone di casa, è che questa importante figura professionale si accolla la gestione della parte burocratica, fungendo sostanzialmente anche da finanziatore dell’intervento di riqualificazione», spiega Andrea Stocchino, geometra che sta seguendo varie pratiche di richiesta del Superbonus nel Parteolla e non solo. In questo modo il committente non deve anticipare soldi, nemmeno durante la fase di progettazione. La rivoluzione edilizia a Dolianova è già iniziata: a spese dello Stato.

RIPRODUZIONE RISERVATA