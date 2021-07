Il Sulcis si mobilita per la centrale Enel 

«La transizione energetica non si può fare sulla nostra pelle». Lo hanno ribadito in tutti gli interventi, sindacati e lavoratori riuniti ieri in assemblea davanti alla centrale termoelettrica dell’Enel, a Portovesme. L’incontro è stato convocato dalle segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil, dopo le dichiarazioni dell’amministratore delegato di Enel, Francesco Starace, che ha escluso una riconversione a gas per la centrale di Portovesme.

Sollevazione

«Dobbiamo muoverci per mantenere la forza lavoro - ha detto Andrea Lai, segretario della Uil del Sulcis - e mettere in sicurezza tutti i padri di famiglia». Tra diretti e appalti sono più di 400 i lavoratori impiegati alla centrale Enel di Portovesme. «All’improvviso si mette in discussione il gas e la riconversione della centrale - ha detto Antonello Congiu, segretario della Cgil del Sulcis - ci chiediamo dove sia la Regione, questa deve diventare la vertenza di tutti». La mancata riconversione della centrale, così come ventilato dall’Ad Starace, non preoccupa solo i dipendenti Enel. Tutte le realtà industriali, quelle ancora in marcia come quelle in attesa di rilancio, dovrebbero fare i conti con la chiusura della centrale. «Sono state cambiate le carte in tavola, è stato deciso che qui questa centrale non ci sta a far nulla - ha detto Tore Vincis, segretario della Cisl Sulcis Iglesiente - ma il territorio non può arrendersi a questa eventualità: dobbiamo marciare uniti, serve una battaglia di tutto il territorio».

I sindaci

All’assemblea erano presenti anche alcuni sindaci del Sulcis. «Sappiamo quanto il gas sia necessario - ha detto Paola Massidda, sindaca di Carbonia - noi sindaci saremo al vostro fianco». Giorgio Alimonda, sindaco di Portoscuso, ha aggiunto: «Sono in gioco 500 buste paga: noi saremo al fianco dei lavoratori, ma non consentiremo scelte scorrette calate dall’alto sui nostri concittadini». Presente anche Michele Ennas, consigliere regionale della Lega. «Non possiamo permetterci che la centrale venga messa in discussione», ha detto. L’assemblea ha dato mandato alle segreterie di decidere le prossime iniziative. Intanto nel pomeriggio è arrivata dal Mise la convocazione del tavolo sull’area industriale Sulcis per lunedì 26 luglio.

