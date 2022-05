Il sorpasso all’ultima curva 

Tutto in 90 minuti per una domenica bestiale, l'ultima di campionato, che dovrà assegnare lo scudetto e decretare l'ultima retrocessione. Trema il Cagliari, che già nel 2017-18 era arrivato a giocarsi la salvezza nella giornata conclusiva, coronando con l'1-0 all'Atalanta un ribaltone iniziato alla penultima giornata con la vittoria di Firenze. Ma attenzione, perché prendendo in considerazione gli ultimi undici campionati, solo in due circostanze la squadra terzultima al rush finale ha saputo completare la rimonta.

Al fotofinish

Prendendo in considerazione i campionati di Serie A dalla stagione 2010-11, il Cagliari può ancora sperare, seguendo gli esempi di Crotone e Genoa. Nella stagione 2016-17, a 90 minuti dalla fine, Pescara e Palermo hanno già il biglietto per la cadetteria, mentre l'ultimo posto se lo giocano Crotone ed Empoli, con i toscani che partono da un vantaggio di +1. Un'impresa, quella dei calabresi, che recuperano un distacco abissale, completando l'opera all'ultima giornata: vittoria per 3-1 sulla Lazio quarta in classifica e clamorosa sconfitta dell'Empoli, battuto 2-1 da un Palermo già retrocesso. Altra salvezza al fotofinish nel 2018-19 e ancora una volta a pagare è l'Empoli, che arriva all'ultimo turno con un punto di vantaggio sul Genoa. I toscani perdono 2-1 a San Siro con l'Inter, che si giocava la Champions, mentre al Grifone basta un pacifico 0-0 a Firenze per agganciare la rivale, condannandola in virtù del vantaggio negli scontri diretti. Situazione ingarbugliata quella venutasi a creare nel 2017-18, col Cagliari capace di salvarsi con un finale pirotecnico. All'ultima giornata, Benevento e Verona hanno già salutato la compagnia, mentre Spal e Crotone si dividono il terzultimo posto, a solo un punto di distacco dai rossoblù guidati da Lopez. All'ultima giornata, a finire in B sono i calabresi di Zenga, battuti 2-1 dal Napoli, mentre la Spal si salva, insieme ai rossoblù, battendo 3-1 una tranquilla Sampdoria.

Nudi alla meta

Ci sono poi quelle rimonte fallite sul traguardo. Nel 2011-12, per esempio, il Lecce, terzultimo a 36 punti, non riuscì a recuperare il -3 dal Genoa, perdendo col Chievo e finendo addirittura a -6. Più drammatico il finale del campionato 2015-16, col Carpi terzultimo a quota 35 punti e distante una sola lunghezza dal Palermo. Ma ai romagnoli non bastò andare a vincere 2-1 a Udine, perché il Palermi replicò battendo il Verona e mandando il Carpi in Serie B col punteggio record di 38 punti. Nel 2019-20, invece, il Lecce crollò sul traguardo: a -1 dal solito Genoa, i pugliesi vennero battuti 4-3 in casa dal Parma, mentre i rossoblù liguri travolgevano con il punteggio di 3-0 il Verona.