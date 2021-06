il sogno di Wimbledon 

Sembrerebbe quasi pretenzioso voler andare oltre i dieci uomini già nel tabellone principale, ma l’Italia a Londra ci sta provando lo stesso. Nelle qualificazioni di Wimbledon, però, le cose non sono cominciate benissimo per la pattuglia azzurra che ha visto due sole vittorie ieri, compreso un derby.

La giornata

I due italiani che hanno superato il primo turno delle qualificazioni del singolare maschile sono Federico Gaio e Roberto Marcora. Il giocatore emiliano, 145 del mondo, ha avuto la meglio (6-4 6-4) sullo sloveno Balz Rola. Marcora invece ha fatto suo per 6-3 7-5 il derby lombardo contro Filippo Baldi. Eliminati gli altri, l’ultimo il senese Paolo Lorenzi, sconfitto dall'olandese Botic Van De Zandschulp per 7-5 6-3. In precedenza Lorenzo Giustino, 228 del mondo, si era arreso, per 7-5 7-6 (2), di fronte all'ucraino Illya Marchenko. Il pugliese Andrea Pellegrino, 241 Atp, ha ceduto contro lo statunitense Denis Kudla (sesta forza delle qualificazioni) col punteggio di 6-4 6-2. Alessandro Giannessi 165 del mondo, si è arreso, per 7-6 (5) 6-3, allo spagnolo Bernabe Zapata Mirallese e Thomas Fabbiano è stato superato dall'olandese Tallon Griekspoor col punteggio di 7-6 (8) 6-7 (6) 7-5. In campo femminile delle tre azzurre nel tabellone delle qualificazioni (più tre nel main draw) ha giocato Martina Di Giuseppe: il match con la polacca Kawa è stato interrotto sul 2-6, 6-4, 3-3.

A Eastbourne

Andreas Seppi ha superato il primo turno del tabellone principale dell’Atp 250 di Eastbourne, in Gran Bretagna. Il 37enne di Caldaro, 95 del mondo, ripescato come lucky loser dopo aver perso nell'ultimo turno delle qualificazioni, ha battuto oggi il giapponese Yoshihito Nishioka, numero 57 del ranking Atp,col punteggio di 7-6 (5) 6-1. Esordio splendido sull’erba del Devonshire Park per Camila Giorgi. La 29enne di Macerata, numero 75 del ranking internazionale, promossa dalle qualificazioni, ha battuto la giocatrice della Repubblica Ceca Karolina Pilskova, numero 10 del mondo e quinta testa di serie del tabellone, campionessa in carica (lo scorso anno il torneo è stato cancellato a causa della pandemia) col punteggio di 2-6 6-2 6-2.

RIPRODUZIONE RISERVATA