Il sogno di Simone continua 

Dopo il buio ecco la luce. Ma anche tante lacrime, questa volta di gioia. Il sogno di Simone Rovere può continuare. Grazie ad un esercito di persone generose l’allevatore di Uras che durante un violento temporale di dicembre aveva perso il suo gregge, circa un centinaio di capi, potrà riacquistare gli animali. Nel conto bancario della Caritas di Ales-Terralba che un mese fa aveva promosso una raccolta fondi per aiutare il giovane rimasto senza lavoro, sono arrivati 18 mila euro.

La rinascita

Quell’ovile tra Uras e Terralba, che Simone sognava sin da bambino, era diventato un cimitero di animali. In tanti però hanno deciso di tendere la mano. Simone piange dalla gioia: «Non mi aspettavo tutta questa generosità. Sono felicissimo. Ancora non ci credo». Simone Rovere ha già scelto il suo nuovo gregge: «Arriveranno 80 pecore. Ma riuscirò anche a dare una sistemata all’ovile e acquistare foraggio e mangime». Ma è pieno di gioia anche don Marco Statzu, direttore della Caritas di Ales-Terralba: «Questa vicenda a lieto fine ci ricorda che non bisogna mai arrendersi e che il mondo non è così brutto». L’esempio di Simone Rovere lo conferma.

Il nuovo gregge

Un dramma che si trasformerà in un nuovo inizio. È un fiume in piena don Tullio Ruggeri, parroco di Uras e responsabile della Caritas per il paese del terrasse: «Ognuno ha donato ciò che poteva, da dieci euro a più di mille euro. Siamo rimasti profondamente colpiti da questo slancio di generosità: dal Nord al Sud dell’Italia e perfino dall’estero sono arrivati segni di vicinanza. Denaro, ma anche affetto, per un giovane che aveva perso le speranze».