“Il sogno di Giulia”, un aiuto concreto a oltre mille famiglie 

«Prima di andarsene da questo mondo, ormai paralizzata, cieca e sorda, ha però organizzato tutte le sue cose e mi ha confessato il suo desiderio più grande: regalare i suoi giochi e le sue cose a chi era meno fortunato economicamente di lei». Dopo che Giulia è volata in cielo mamma Eleonora, altrettanto forte e coraggiosa come la figlia, ha deciso di trasformare il dolore in un atto concreto e ha realizzato , insieme ad alcuni volontari, l’associazione di beneficenza “Il sogno di Giulia”. «Il circolo virtuoso che si è creato intorno alle ultime volontà della piccola è stato immenso tanto che nel giro di poche settimane la sede che era stata trovata non bastava più per contenere tutti i pacchi che arrivavano da ogni parte della Sardegna».

La bontà vive anche oltre la morte e ha un valore inestimabile quando a regalare sorrisi e felicità è “Il sogno di Giulia Zedda”, una bimba uccisa a dieci anni da un tumore cerebrale. «Mi piacerebbe che donaste i miei giochi ai bambini più sfortunati di me, quelli che non hanno niente». Il testamento della piccola è stato il motore che ha regalato ai genitori della sfortunata Giulia l’energia per mettersi a disposizione degli altri, di chi, più fortunato di lei, ha solo bisogno di un aiuto economico.

L’associazione

Eleonora Galia è la mamma di Giulia. È lei che ha dato corpo alle volontà di sua figlia, creando l’associazione che presiede. «Il 14 settembre abbiamo festeggiato 4 anni di attività», racconta la donna.

«Tutto è iniziato dall’animo buono di Giulia, scomparsa quando aveva appena 10 anni, il 6 maggio 2018, dopo che aveva lottato per quattro anni contro un tumore cerebrale». Una bimba sempre sorridente, allegra e, soprattutto, con un cuore d’oro.

Le tappe

Prima di tutto era necessario trovare un posto. «Abbiamo cercato ospitalità in tante parrocchie ma senza fortuna», afferma Eleonora Galia. «Le uniche che ci hanno dato ascolto sono state le suore francesi, in via Giardini. Ci hanno concesso un scantinato da 7 metri quadri, lì il 14 settembre 2018 è iniziata la nostra avventura, con tanta incoscienza e altrettanto entusiasmo». Un luogo troppo piccolo, però, per contenere la generosità di tanti cagliaritani che hanno messo a disposizione oggetti non più utilizzati. «Dalle suore siamo rimasti sino ad aprile 2019, poi siamo riusciti ad affittare un locale da 40 metri quadri in via Baronia 18». Ma ben presto anche quello spazio si è rivelato insufficiente.

La nuova sede

«Dopo tanti appelli e ricerche è stato inaugurato il nuovo punto di raccolta da 100 metri quadri di via Baronia 13, dove assistiamo più di mille famiglie e 100 bambini. Qui il venerdì dalle 16 alle 19 vengono offerti alle famiglie che arrivano da tutta la Sardegna e che hanno necessità vestiti, giocattoli e tanti altre cose utili per i bambini».

Le iniziative

Sono tanti i progetti dell’associazione realizzati e da realizzare. «La prossima settimana attiveremo il nuovo sito internet e il nuovo logo», dice entusiasta Eleonora Galia. ma l’obiettivo più grande è un’ambulanza. «Stiamo cercando di raccogliere circa 70.000 euro da destinare all’acquisto di un’ambulanza da donare al reparto di Pediatria dell’ospedale Brotzu».

