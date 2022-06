Il sogno di Giò è rosso Ferrari 

Giò ha 17 anni, è tetraplegico, la carrozzina elettrica e un joystick sono gli oggetti che gli permettono di muoversi fisicamente. Con la mente, invece, non ha limiti. Vive la sua disabilità fisica non come un confine, ma come un ostacolo momentaneo da superare, cercando sempre nuove alternative e nuovi interessi.

Il rombo delle sue auto preferite lo riconosce da lontano. Quando, una dopo l’altra, in piazzale Trento a Cagliari sono comparse le Rosse della scuderia Ferrari gli occhi di Giovanni Nulchis, Giò per gli amici, hanno iniziato a brillare. Per lui la gita nel capoluogo non era prevista. Ignaro della sorpresa che i genitori insieme al Team Solidale gli stavano organizzando, avrebbe preferito fare il bagno nel mare cristallino della sua Ogliastra. Mamma e papà ci hanno messo un po’ per convincerlo, ma quando ha capito che non c’era alcun appuntamento di lavoro, ma che quella giornata era stata organizzata per lui e fargli vivere l’emozione di “guidare” una Ferrari, Giò ha sostituito il broncio con un sorriso che ancora oggi sfoggia raccontando della bellissima giornata.

Emozione

«Era un suo desiderio, la nostra associazione nasce per regalare sorrisi e momenti indimenticabili soprattutto chi è più fragile rispetto a noi», racconta Mauro Caria, presidente del Team Solidale. «Non siamo noi ad aver fatto un regalo a lui, ma con l’emozione che ci ha trasmesso lo ha fatto a noi».

Passione

«Conosce tutto dell’automobilismo in particolare della Ferrari. Sa i nomi e le particolarità di ogni singolo modello – aggiunge la mamma Paola Mulas –. Ama la velocità e il suono del motore lo fa emozionare. Da qualche anno fa anche la cronaca delle gare di Formula 1, guarda e scrive minuziosamente tutto quello che accade nel circuito». Le auto, però, non sono la sua unica passione. Ha appena concluso, con ottimi voti, il quarto anno dell’istituto tecnico commerciale di Tortolì. È appassionato, tra le altre cose, di musica e di cinema. Ama la letteratura, studiare e soprattutto divertirsi con gli amici. «Ha osservato ogni dettaglio delle tre Ferrari. Gli hanno anche fatto cambiare le marce: non credeva ai suoi occhi. – continua mamma Paola – Giò è un ragazzo normale con delle difficoltà motorie, ma con passioni forti che vuole coltivare e noi cerchiamo ogni giorno di metterlo nelle condizioni di superare questa difficoltà».

