Il sogno del golf non è andato in buca 

Quell’idea, messa in campo con altri imprenditori, si era così trasformata in una società (la Meirana Golf Club srl) che aveva allestito il “campo pratica” in circa sei ettari di terreni. Ora, c’è subito da chiarire che non si è mai trattato di un vero e proprio campo da golf, ma di un’area con pedane per l’allenamento e per consentire ai golfisti di provare tiri e affinare la tecnica. Nel 2000, però, quando ancora si sognava in grande, c’era già chi in quella zona vedeva un campo da 18 buche esteso su di un’area da 70 ettari, piscina, campi da tennis, palestra e club-house con anche nell’ipotesi un secondo lotto per realizzare un piccolo albergo.

È fallita la Meirana Golf Club srl, la società che alla fine degli anni Novanta aveva sognato di portare il golf a Settimo San Pietro. Nei campi dove era stato allestito un “campo pratica” ormai da anni è attiva un’area destinata al footgolf: un gioco molto simile al golf ma che non si gioca con le palline e le mazze, ma prendendo a calci un pallone e cercando di farlo andare in buca.

La storia

Nato più di vent’anni fa con un investimento iniziale di 14 miliardi di vecchie lire, il sogno coltivato da un gruppo di imprenditori appassionati di golf ipotizzava di creare un campo tra le collinette d'argilla e le pianure che si estendono dall'area archeologica di Cuccuru Nuraxi verso la strada provinciale.

Il campo di Quartu

Il progetto che l’impresa sognava di realizzare a Settimo San Pietro è poi stato invece in buona parte realizzato a Quartu, nel litorale di Flumini, dove ormai da anni la Meirana Golf Club srl ha realizzato il campo da 9 buche che è stato affittato e ospita le attività del Cagliari Golf Club. L’area pratica di Cuccu Nuraxi è poi stata convertita al footgolf con una piccola struttura ricettiva e anche campi di beach volley, beach tennis e calcetto. Ora, col fallimento della Meirana Golf Club srl, tutto è passato in mano al curatore del Tribunale, il commercialista Stefano Scano. E se Flumini continuerà a funzionare grazie al contratto di locazione, per Settimo bisognerà capire se ci saranno imprenditori interessati a proseguire l'attività.

Il fallimento

A decretare il fallimento della società è stato il Tribunale di Cagliari presieduto dal giudice Ignazio Tamponi. La Meirana Golf Club era assistita dagli avvocati Chiara Monni e Giovanni Contu, mentre i creditori che avevano fatto istanza si sono costituiti con i legali Nicola Granara, Pierluigi Olivieri e Marcello Masia. Alla fine, a conti fatti, i debiti stimati dalla curatela potrebbero aggirarsi attorno al milione di euro. L’impianto di Flumini continuerà a funzionare regolarmente e ci sono prospettive di sviluppo, mentre sono già in corso delle trattative per affidare l’area sportiva di Cuccuru Nuraxi, anche perché in entrambi i casi il prolungato inutilizzo degli impianti rischia di danneggiarne irrimediabilmente il valore.

Procedimento al Tar

Il 31 dicembre scorso, infine, il Tar Sardegna ha ordinato l'interruzione di un complicato contenzioso giudiziario che vedeva contrapposta la società Meirana Golf Club (assistita in questo caso dall’avvocata Annalisa Stevelli) con il Ministero dell’Economia, con la Provincia (assistita dalla legale Simonetta Garbati) e con la Città Metropolitana (difesa dall’avvocato Giovanni Domenico Melis). Presentata nel 1999 una domanda di agevolazioni e la realizzazione di un impianto golfistico, la società si era vista assegnare prima 5 milioni e 130 mila euro, poi ridotti a 4 milioni e 845 mila euro. Su quel “taglio” di oltre 400 mila euro era scattato il contenzioso, ora interrotto per il fallimento della società ricorrente.

