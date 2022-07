Il soffio di Apocalisse, arriva il caldo estremo: 42 gradi nell’Isola   

Aspettatevi l’Apocalisse. Non sarà Caronte stavolta a traghettare la nuova parentesi di caldo infernale in Europa, probabilmente l’ondata più rovente dell’estate 2022. Ma sta arrivando, forse già domani in alcune parti d’Italia, sicuramente da questo weekend in Sardegna. Nella sala meteo dell’Aeronautica militare non si sbizzarriscono sui nomi ma annunciano l’ingresso di un altro anticiclone africano, molto più feroce e intenso del precedente, scansato per pochi giorni dal rivale delle Azzorre, finito quest’anno subito fuori gioco. L’illusione di poter stare un po’ meglio, quanto all’aria respirabile, è durata poco. «Troppo poco», ammette l’esperto, il tenente colonnello Carlo Spanu, «normalmente l’anticiclone delle Azzorre resta settimane sul Mediterraneo, impegnando anche interi mesi estivi».

Temperature record

La colonnina di mercurio farà un balzo decisivo nel fine settimana, quando il caldo dell’Africa si farà più sentire, con i suoi gradi sopra i 40, arrivando tranquillamente a 42 nelle zone interne dell’Isola ma anche in Italia, dove la pianura padana è la vigilata speciale. Come sempre si starà meglio sulle coste, dove la temperatura sarà più sotto controllo, intorno ai 35 gradi, comunque tanto nonostante la brezza del mare. «L’altra particolarità di questo nuovo anticiclone», aggiunge il meteorologo dalla base di Decimomannu, «già registrata a giugno e che si ripeterà in questo e ancora nel prossimo weekend, è che la temperatura minima nelle zone di pianura difficilmente scenderà sotto i 25 gradi».

La mappa nell’Isola

Dunque, prepariamoci a sopportare anche 42 gradi, la forza con cui l’Apocalisse – sempre che sia questo il suo vero nome – colpirà le zone interne , come l’Alto e Medio Campidano, alcune piane del Nuorese, le parti più interne della Gallura ma anche le zone del Sarrabus, da Castiadas a Villaputzu, dove si registreranno valori molto alti, decisamente sopra la media stagionale. E nel capoluogo sardo? «A Cagliari città ci aspettiamo tra i 35 e 37 gradi», annuncia Spanu, «il problema sarà l’umidità che ci farà percepire una temperatura molto alta». Un’Italia che scoppierà dal caldo (in Sardegna il rischio è pere gli incendi) in quella che gli esperti hanno già bollato come l’estate più calda dopo il 2003, «dominata prevalentemente dall’anticiclone africano fin dalla tarda primavera. E ci aspettiamo che luglio non invertirà la rotta». Se è vero che i sardi sono abituati a estati bollenti, mitigate da una stagione che si trascorre in riva al mare, è anche vero però che i maggiori pericoli sono per l’ambiente, minacciato ogni giorno dagli incendi tipici in periodi siccitosi e secchi. E agosto? «Ci possiamo spingere a dire che tutto luglio sarà molto caldo, ma per agosto è troppo presto per dirlo».