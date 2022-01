Il Siniscola cade in casa 

siniscola 1

stintino 2

Siniscola (4-4-2) : Trini, Serra (10’ st Giua), Dettori, Merone, Saporito, Carella (30’ st Meloni), Corrias, Truzzu, Satta, Fernandez, Mele (22’ st Bomboi). In panchina Mulargia, Funedda, Piras, Lai, Dalu. Allenatore Melino.

Stintino (4-3-3) : Sanna, Bassanetti, Canu, Mereu, Scigliano, Nieddu, Oggiano (22’ st Foddai), Spano, Gargiulo (25’ st Colombo), Serra (30’ st Carrozzi), D’Amico (41’ st Pilo). In panchina Greco, Puggioni, Pistidda. Allenatore Congiu.

Arbitro : Sale di Nuoro.

Reti : nel primo tempo 3’ Spano, 33’ Carella, nel secondo tempo 33’ Foddai.

Note : angoli 5-2; ammoniti Truzzu, Merone, Oggiano, Giua, Corrias, Dettori; recupero 1’pt – 4’ st.

Siniscola. Amara ripresa del campionato per il Siniscola, battuto tra le mura amiche dallo Stintino per 2 a 1. Per il tecnico Melino si tratta della prima sconfitta subita da quando è alla guida della panchina baroniese, dopo la vittoria all’esordio contro l’Oschirese e i due pareggi rimediati con Posada e Usinese. I padroni di casa hanno reagito allo svantaggio subìto dopo appena tre minuti di gioco, tenendo in mano il pallino del gioco per tutto il primo tempo, e realizzando il gol del pareggio con Carella.

Sotto pressione

Nella seconda frazione di gioco il Siniscola ha subito le avanzate degli ospiti sino al secondo vantaggio siglato dal subentrato Foddai, classe ’02. Pronti via e al 3’ lo Stintino passa a condurre: Mereu da calcio piazzato inquadra la porta, Trini riesce a smanacciare la conclusione, la sfera colpisce il palo e rimbalza in area, Spano anticipa tutti e insacca in rete. I padroni di casa reagiscono subito al gol subito a freddo con Fernandez che, prima impegna Sanna con una conclusione ravvicinata e, due minuti dopo, servito dalla corsia di destra da Serra, calcia sopra la traversa. Alla mezz’ora il Siniscola raggiunge il pareggio con il mancino di Carella che insacca sotto l’incrocio dal limite dell’area. Sessanta secondi dopo gli ospiti sfiorano il nuovo sorpasso con D’Amico che colpisce la traversa.

Il secondo tempo

Nella ripresa è lo Stintino a creare i maggiori pericoli con le conclusioni dei vari Mereu, Gargiulo e d’Amico. La partita si decide al 33’ sugli sviluppi di un calcio di punizione: Mereu serve un cross al centro, il giovane subentrato Foddai salta più in alto di tutti e di testa devia alle spalle di Trini.

