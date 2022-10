Il singolare primato della piccola Dafne: nata a Sant’Antonio 

La piccola Dafne è la prima in famiglia a non essere nata nell’ospedale di Tempio. I suoi due fratellini sono arrivati prima che venisse chiuso il punto nascite del Paolo Dettori. La mamma Claudia conferma: «Nelle precedenti gravidanze sono stata seguita a Tempio. Era importante sapere che potevo contare su una struttura e personale vicini. Dafne ha una storia diversa da quella dei fratelli. Mi sono accorta della rottura delle acque, sono arrivate velocemente le contrazioni e sono stata presa in carico da un’ambulanza del 118 arrivata a Calangianus da Tempio. A bordo c’erano infermiere e autista. Personale efficiente e gentile, per carità, mi hanno incoraggiata. Ma la dottoressa era a bordo dell’ambulanza partita da Olbia per venirci incontro. Io in quei momenti ero serena, ma poi ci ho ripensato, se fosse successo qualcosa?». L’ambulanza partita da Tempio con a bordo Claudia Cabras e quella con il medico (che invece arrivava a tutta velocità da Olbia) si sono incontrate fortunatamente a metà strada e al momento giusto. Dice la mamma di Dafne: «È andato tutto bene, ma io penso anche alle mamme che abitano in paesi più lontani da Olbia, rispetto a Calangianus. Questo dovrebbe fare riflettere chi decide. Spero di poter raccontare tutto a Dafne quando sarà grande, in una situazione migliore del nostro sistema sanitario. Parlando di cose più belle, con mio marito ci siamo chiesti quanti bambini sono nati a Sant’Antonio di recente». Nessuno, fanno sapere dall’Ufficio anagrafe santantonese, il primato è di Dafne.

Avrà una carta di identità e un codice fiscale speciali, la piccola Dafne. Due pezzi unici in Sardegna. A differenza dei suoi amici e della stragrande maggioranza dei sardi, dichiarerà sempre di essere nata non in una città con un grande ospedale, ma in un piccolo paese, uno dei tanti piccoli centri dell’Isola: Sant’Antonio di Gallura. Lei, infatti, è la bambina venuta al mondo a bordo di un’ambulanza lungo la Olbia-Tempio, la notte del 16 settembre. La mamma, la professoressa (pittrice e fotografa) calangianese Claudia Cabras, ha partorito durante il rendez vous di due ambulanze del 118, in una piazzola della Provinciale 38, in territorio di Sant’Antonio di Gallura. Così la piccola Dafne sarà la prima santantonese certificata dal 1985. Sono passati 37 dall’ultima registrazione di un nato nel territorio del comune.

Il primato

Un piccolo primato del quale vanno fieri i genitori e il sindaco di Sant’Antonio, Carlo Viti, che dice: «Dafne è una nostra concittadina a tutti gli effetti, così la consideriamo. Saremo sempre legati a lei e speriamo lei lo sia a noi. Certo, questa bellissima storia pone anche un’altra questione, quella della chiusura del reparto di Ginecologia dell’ospedale di Tempio. Dafne ci fa riflettere su questo, oltre che sull’importanza di mantenere l’identità dei nostri paesi dal punto di vista anagrafico».

Mamme volanti

Nascere di corsa

Il padre della piccola è l’imprenditore calangianese, Luca Arcamone. «Quel giorno ho perso dieci anni di vita – racconta – soprattutto quando guidavo sulla Tempio-Olbia per raggiungere l’ambulanza. Pensavo a mia moglie ovviamente, ma poi ho riflettuto anche sul personale del 118 che deve lavorare in queste condizioni e su cosa succede quando su una strada piena di curve deve viaggiare un paziente grave. E pensare che mio padre insieme ad altri imprenditori finanziò un progetto per il parto in acqua a Tempio. Tutto finito. Comunque siamo contenti dei primati della nostra piccola Dafne».

