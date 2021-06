Il sindaco trasloca nell’ex convento 

La sede del sindaco Graziano Milia si trasferisce nell’ex Convento dei Cappuccini, decisione che di fatto spezza la tradizione quartese dei vertici del Municipio da sempre nel palazzo comunale di via Porcu. «Una scelta fatta per valorizzare e rendere vivo un bene comunale storico», spiega Milia che precisa: «Nessun intervento impattante nella struttura e tantomeno sprechi di risorse, piuttosto si tratta di un investimento per riportare l’ex Convento alla conoscenza dei quartesi e renderlo fruibile per tutti».

Una decisione che il leader del centrodestra Christian Stevelli definisce «legittima» visto che «ogni sindaco può scegliere una location piuttosto che un’altra in funzione di un suo progetto. L’importante è che sia una scelta di avvicinamento ai cittadini, senza rischiare di trasformarlo in castello dorato accessibile a pochi. Così come è importante che la struttura non venga utilizzata completamente per fini istituzionali, ma restino gli spazi per eventi e manifestazioni culturali».

Il trasloco

La struttura di via Brigata Sassari da alcuni giorni ospita sindaco, staff e - a turno - un dipendente dell’ufficio di Gabinetto. Una sorta di sede staccata durante la mattina, il pomeriggio invece - fra riunioni con dirigenti, Consigli comunali e Giunta - si torna in via Porcu. «Non ci sarà nessun isolamento dal resto dell'amministrazione, usiamo entrambe le sedi», dice il sindaco, «quando ci dobbiamo occupare dell’attività ordinaria siamo nel palazzo comunale, mentre gli spazi dell’ex Convento, che abbiamo semplicemente sistemato e ripulito senza trasformarli, li utilizziamo per un lavoro strettamente di staff».

Le spese

I lavori sono costati in tutto circa 20mila euro, risorse utilizzate di fatto per la sistemazione dei condizionatori e dei bagni, sino all’acquisto di sedie e scrivanie per le stanze riadattate a uffici. «Abbiamo anche sostituito i vetri vandalizzati nel lato parco Matteotti», dice Milia, «sistemato l’ascensore e il montascale per anziani e disabili, eliminando quindi le barriere architettoniche dentro e all’ingresso dello stabile che ora diventa finalmente accessibile a tutti».Una scelta che ricalca quella fatta dallo stesso Milia durante la sua esperienza da presidente della Provincia. «Qualsiasi luogo deve avere una sua funzione per essere vivo. Ecco perché anni fa decisi di trasferire la presidenza della Provincia nel Palazzo Regio, fino ad allora visitabile solo nei giorni di Monumenti aperti. In quegli anni divenne un palazzo vivo, con tante iniziative, per poi ritornare purtroppo nell’anonimato».

L’ex convento

Stesso obiettivo per l’ex Convento di via Brigata Sassari. «L’ho ereditato come luogo anonimo», sottolinea Milia, «la mia intenzione è quella di riportarlo alla conoscenza della città, frequentato e valorizzato». Oltre a sindaco e staff, ci sono gli spazi già occupati da Pro loco e biblioteca delle minoranze linguistiche. Mentre la Sala degli affreschi continuerà ad ospitare i matrimoni civili e convegni. «Organizzeremo esposizioni e iniziative culturali», annuncia il sindaco. «E arriveranno alcuni uffici delle Politiche sociali, con il sevizio socio-educativo che riparte dopo anni di assenza».

