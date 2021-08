Il sindaco Siddi ha deciso: ci riprovo 

Nel suo ufficio, al piano terra del municipio, è sempre stato presente da quando è stato eletto. Anche 12 ore al giorno, dalla mattina alla sera tardi. E Marco Antonio Siddi, 75 anni, sindaco di San Vito, in quell’ufficio vuole starci ancora.

Quando ha deciso di ricandidarsi?

«Ci stavo pensando da un po’. La decisione l’ho presa solo negli ultimi mesi grazie all’incoraggiamento di molti amici, gli stessi che mi hanno sostenuto 5 anni fa e che mi hanno convinto a ripresentarmi».

Cinque anni sono pochi?

«Mi piacerebbe portare a compimento alcune cose che richiedono tempo. Per esempio all’allargamento della carreggiata del ponte sul Flumini Uri, il rifacimento totale dell’illuminazione pubblica e alla casa di riposo per anziani a San Priamo».

Sulla casa di riposo al posto dell’ostello si è sempre battuto. Cosa manca per chiudere il cerchio?

«Siamo al progetto preliminare in attesa del parere della Soprintendenza. Poi dobbiamo trovare le risorse, anche attraverso delle convenzioni con privati. È il progetto al quale tengo di più».

Altre priorità?

«C’è da completare il parchetto nell’area ex parcheggio bus e poi, più in generale, dobbiamo prestare più attenzione al decoro urbano. Tra alluvione e Covid gli ultimi tre anni sono stati di totale emergenza».

Dopo l’assegnazione delle deleghe ha avuto dei problemi con due consiglieri di maggioranza che poi, da dissidenti, hanno dato battaglia su ogni punto. Rifarebbe tutto?

«Col senno del poi siamo tutti bravi. In quel momento sentivo di fare quelle scelte. Adesso, con l’esperienza accumulata, agirei diversamente. Pentito? No».

San Vito è cambiato in questi cinque anni?

«In così poco tempo non ci riuscirebbe neppure il sindaco più bravo del mondo. Io ho cercato di fare il possibile. Ecco, mi fa piacere sentire dei turisti che ti fanno i complimenti perché il paese è bello e ordinato. C’è qualche carenza nella cura del verde ma purtroppo mancano gli operai».

Che squadra presenterà agli elettori?

«Una squadra nuova per l’ottanta per cento».

Per il rilancio dell’ospedale ci sono diverse proposte…

«Trovo interessante quella del sindaco di Muravera Salvatore Piu. Non mi convince invece il documento stilato dai sindaci di Villaputzu ed Escalaplano, di documenti simili ne ho firmato tanti in questi anni e non è mai cambiato nulla. Dobbiamo approfondire la proposta di Piu che prevede un accorpamento con un ospedale di secondo livello».

Un messaggio ai sanvitesi.

«Hanno visto il lavoro fatto in questi cinque anni nonostante le difficoltà. Giudichino secondo coscienza».

E invece al suo probabile avversario, l’attuale capogruppo di minoranza Alberto Cuccu, cosa dice?

«In bocca al lupo. Mi auguro che si faccia una campagna elettorale corretta. Le polemiche ci stanno, senza toccare la sfera personale».

