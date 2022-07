Il sindaco sceglie i primi cinque assessori 

Dopo oltre un mese dalle elezioni, una serie di riunioni in Comune e incontri bilaterali con i partiti in cerca di un accordo politico, ieri l’attesa fumata bianca. Si parte con cinque assessori, il resto della Giunta di Selargius arriverà dopo l’estate. Per ora il sindaco Gigi Concu - che ieri ha firmato le prime deleghe - accontenta i Riformatori, che conquistano due posti nell’esecutivo - incluso quello più prestigioso di vicesindaco - uno ciascuno per Forza Italia, Sardegna 20Venti, e Fratelli d’Italia. Manca il tassello Udc che dovrà decidere il segretario regionale Giorgio Oppi, mentre la Lega almeno per ora dovrebbe restare fuori. Nessun posto neanche per la civica, in cambio però della presidenza del Consiglio chiesta a gran voce dall’ex sindaco Tonino Melis, nome che molto probabilmente incasserà il consenso anche di una buona parte della minoranza di centrosinistra. In capo al sindaco restano al momento Urbanistica, Sport, Cultura e spettacoli e Turismo.

La svolta

L’ufficialità è arrivata nel pomeriggio di ieri. Tutti convocati nell’ufficio del sindaco intorno alle 14 per la firma che ha dato il via all’attività dell’esecutivo di piazza Cellarium. I nomi sono quelli che circolavano da giorni, con la novità dei due posti per i Riformatori: il ruolo di vicesindaco va alla più votata, Gabriella Mameli, che prende anche le deleghe agli Affari generali, Politiche del decentramento e Rapporti con le comunità dei quartieri, e Attuazione delle linee di mandato del sindaco. Per Claudio Argiolas - capogruppo dei Riformatori nella scorsa consiliatura - l’assessorato ai Lavori pubblici, insieme al Coordinamento delle attività connesse all’accesso ai finanziamenti del Pnrr.

Le conferme

Torna in Giunta anche Gigi Gessa, il secondo più votato con Sardegna 20Venti, che riprende in mano le stesse deleghe lasciate prima delle Amministrative del 12 giugno: Servizi tecnologici, Verde e arredo urbano, Manutenzione strade e viabilità, Igiene urbana, Manutenzioni programmate, e Gestione tecnico amministrativa. Un ritorno anche per Sandro Porqueddu, in quota FdI, che stavolta guiderà le Politiche sociali, oltre che il Bilancio e il Personale come negli ultimi cinque anni. Per FI entra Rita Ragatzu, consigliera comunale con gli azzurri nel primo mandato Concu: per lei le Politiche giovanili, le Attività produttive e la delega delle Politiche a sostegno del lavoro.