Il sindaco ritorna tra i pali 

Non di sola politica vive un sindaco. Giulio Murgia rispolvera i guanti, sveste per qualche ora la fascia tricolore e allena i portieri della prima squadra del Tertenia. Il nuovo incarico coincide con l’anno zero del Gruppo sportivo, che riparte con un progetto sobrio e nel segno dell’attività a chilometro e costo zero e di una cooperativa sociale a beneficio della crescita dei giovani del posto. Classe 1978, il primo cittadino è un ex portiere che non toccava pallone da quindici anni. «Ho dovuto rispolverare i vecchi saperi per dare una mano al Gruppo sportivo: tra mille impegni mi tocca fare anche questo», ammette il sindaco, al quale un anno fa la comunità ha conferito il secondo mandato di fila.

Nuova avventura

Sul sintetico di Is Arranas gli allievi di Giulio Murgia sono due ragazzi di Tertenia, Andrea Murgia e Gianluca Puddu, e Alessio Seu, proveniente da Villaputzu. «È sempre un piacere dedicare un po’ di tempo al volontariato e lo sport ha un effetto positivo sulla comunità. Quest’anno con piacere ho rivisto al campo tanti ragazzi che avevano lasciato il calcio. Se conservano coerenza e costanza abbiamo già vinto il nostro campionato, avendo riportato al campo parecchia gente. Anche il settore giovanile ha tanti iscritti, un altro successo». Gran tifoso della Roma, Murgia non ha un interprete del ruolo cui ispirarsi. Potrebbe essere Franco Tancredi, numero uno della Roma scudettata di Nils Liedholm. «Soprattutto per l’altezza», scherza Murgia.

Ritorno al passato

L’ultima gara ufficiale giocata da Giulio Murgia nelle vesti di portiere risale al 2007. «Mi avevano richiamato perché entrambi i portieri si erano infortunati. Fu una partita storica contro il Porto Corallo di Viani e compagni. Giocammo a Villaputzu e ci ritrovammo in 9 dal trentesimo minuto. Nell’unico tiro in porta nostro, al 94esimo, facemmo gol con una punizione di Stefano Melis. Ricordo che fu un assedio: parate, pali, traverse e salvataggi sulla linea. Sarebbe potuta finire 6-0, invece vincemmo noi. Finì 0-1. È il bello della palla rotonda».