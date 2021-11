Il sindaco: in pentola i cervi da eliminare Scoppia la polemica 

Argiolas però ha già le idee chiare. «Vorrei attirare un nuovo turismo con il cervo locale - dice -. Sarebbe giusto trasformare una necessità in una ricchezza. I cervi, una volta abbattuti, magari non più di dieci all'anno, potrebbero essere donati alle strutture ricettive della zona. In un mese ben preciso nel menu potrebbero essere inseriti solo piatti a base di cervo».

Abbattere i cervi per poi farli cucinare dagli operatori locali sarà una delle proposte che il sindaco avanzerà durante il prossimo incontro con l’assessore regionale all'Ambiente Gianni Lampis. Comune, Regione, Forestas e Provincia sono al lavoro per capire quali potrebbero essere gli interventi per ridurre il numero degli esemplari presenti nel territorio. Tra pochi giorni un altro incontro.

Di necessità virtù. O meglio: dai monti alle pentole dei ristoranti. I cervi che invadono il paese, danneggiano le colture e creano disagi alla circolazione, secondo il primo cittadino potrebbero diventare una risorsa vera e propria. Dove? Nei menù delle strutture ricettive della zona. «L’unica soluzione per diminuire il numero degli esemplari è l’abbattimento controllato - urla a gran voce Salvatore Argiolas - poi però sarebbe un vero peccato sotterrare la carcassa dell'animale. Stiamo parlando di un’eccellenza del posto che potrebbe creare un nuovo indotto economico. Nei ristoranti l'abbinata cervo e tartufo di Laconi sarebbe il top. Una nuova attrazione turistica». Intanto però gli ambientalisti già insorgono: «Questa proposta è una carnevalata».

Cervo in pentola

L’idea

Gli abbattimenti

Argiolas spiega perché abbattere i cervi è l'unica soluzione per diminuire il numero: «Sono a favore dell'abbattimento perché già molti cervi muoiono dopo gli impatti contro le auto. Altri invece vengono trovati morti dopo litigi violenti tra loro a causa del poco cibo a disposizione. Il Comune è disposto a formare dei giovani per abbattere i cervi. Del resto l'amministrazione già spende risorse quando gli esemplari ormai morti devono essere rimossi dalla strada. I cervi che vivono intorno al paese sono un centinaio».

Il vertice

Durante il primo vertice tra i vari Enti c’è qualcuno che ha parlato di cattura e trasferimento. Ma Argiolas non ne vuole sentire: «Non è giusto spostare il problema in un altro territorio. Già diversi anni fa Forestas per evitare l'abbattimento, aveva sistemato i cervi in un recinto. Una sorta di attrazione turistica. Poi però, forse perché mantenerli costava tanto, erano stato liberati». Ma non solo: «Sono sicuro che i cacciatori della zona sarebbero anche disposti ad acquistare gli esemplari come trofei - dice -. Le soluzioni sono tante».

Le reazioni

Gli ambientalisti intervengono impugnando l'ascia di guerra: «Tutto questo è assurdo - commenta Stefano Deliperi, alla guida del Gruppo di intervento giuridico, associazione ecologista -. Il sindaco forse non sa che il cervo sardo è una specie protetta. La sua proposta non ha nessun senso. Forse dovrebbe installare nuove recinzioni anziché fantasticare. I cervi possono essere catturati e trasportati in altre zone. Esiste una mappa approvata dalla Regione che identifica le zone più adatte».

