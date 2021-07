Il sindaco Farris tenta la corsa bis  

Il sindaco uscente di Siniscola, Gian Luigi Farris, rompe gli indugi e si rimette in gioco per le prossime elezioni comunali. Sostenuto da tutti i consiglieri di maggioranza, che ne rilanciano la candidatura, il primo cittadino tenta il bis. La sua lista, Orgoglio Siniscola, da tempo ha avviato contatti con varie forze politiche, sociali ed economiche, allo scopo di allargare quanto più possibile il consenso per un nuovo progetto politico che punta sulla continuità amministrativa. Per ora il quadro che si sta delineando è quello di una corsa a tre, con il centrosinistra da una parte e Zente Nova e Unione per Siniscola dall’altra, che con percorsi separati di apprestano a dare battaglia per strappare il municipio all’esecutivo uscente, nel segno dell’alternanza.

Il quadro politico

I nomi dei papabili che andrebbero a contendere a Farris la corsa verso lo scranno di sindaco non sono ancora emersi in vista dell’appuntamento elettorale del prossimo autunno. In questo scenario, il gruppo che sostiene Farris si sta muovendo in diversi fronti alla ricerca di nuove alleanze. I beninformati parlano della convergenza sul suo nome da parte di Riformatori, Psd’Az e Lega. Resta ancora da capire cosa farà Forza Italia, che finora non si è espressa nel merito.

La lista

«I contatti continuano serrati e come gruppo avvieremo incontri anche con i rappresentanti del mondo economico e sociale - sostiene Orgoglio Siniscola -. Seguiranno i confronti con gli operatori agricoli, con i lavoratori privati e del settore pubblico e con i tanti disoccupati». Per Orgoglio Siniscola è importante avere il consenso maggiore possibile, per portare avanti l’attività amministrativa già avviata cinque anni fa. «Ci rivolgiamo a persone fortemente motivate che abbiano l’intenzione di collaborare con l’opera di cambiamento della nostra cittadina e vogliano dedicarsi in modo concreto per raggiungere quegli obiettivi necessari a dare stabilità economica alla comunità e per proseguire nella modernizzazione dei servizi».

