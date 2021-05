Il sindaco di Dualchi: cittadino onorario l’arbitro Mazzoleni 

«Paolo Mazzoleni cittadino onorario di Dualchi». Una provocazione, quella lanciata dal sindaco Ignazio Piras, dopo la bufera che ha coinvolto l’arbitro Var, protagonista del bollente finale della sfida tra Benevento e Cagliari. Un rigore prima concesso ai padroni di casa e poi revocato dall’arbitro Doveri, su chiamata specifica dell’addetto al Var Mazzoleni, ha provocato perfino un’interrogazione parlamentare della senatrice Sandra Lonardo, moglie del sindaco di Benevento Clemente Mastella. L’accusa: aver favorito il Cagliari.

Decisione coraggiosa

Di diverso avviso il primo cittadino del piccolo Comune di Dualchi, che ribatte: «Finalmente un arbitro imparziale, che ha dimostrato grande fermezza, non ha ceduto ai condizionamenti ambientali e ha avuto il coraggio di certificare la realtà all'arbitro Doveri, in un momento in cui sarebbe stato molto più comodo, come dimostrano le reazioni scomposte e pericolose che ne sono conseguite, chiudere gli occhi e certificare le verità di comodo che piacciono».

Un cuore rossoblù

Indiscutibilmente grande tifoso del Cagliari (per il centenario della squadra del cuore ha colorato di rossoblù panchine e pali della luce nel suo Comune), Piras si dichiara però appassionato del gioco del calcio e rispettoso delle regole: «Ritengo che l’interrogazione, inopportuna e priva di senso, dia un segnale del livello della politica, che in questo momento si dovrebbe occupare di ben altre urgenze», spiega il primo cittadino. E incalza: «Le regole del gioco vanno rispettate, così come il parere degli arbitri».

La Figc

Dello stesso avviso il presidente della Federazione italiana gioco calcio della Sardegna, Gianni Cadoni. «Rispetto le visioni dell’arbitro sempre e comunque» afferma. «Chi ama questo sport ne accetta regole e decisioni, specie ora che abbiamo a disposizione strumenti come il Var. Mazzoleni, a mio avviso, ha dunque preso la decisione giusta richiamando l’arbitro. Mi colpisce la posizione del sindaco di Benevento e dalla senatrice» prosegue Cadoni.

«Per il ruolo che rivestono dovrebbero essere persone di grande equilibrio, invece hanno dimostrato di agire da tifosi e, come tali, a volte ciechi di fronte all’evidenza. D’altronde il Cagliari ha segnato tre gol e il Benevento uno solo: penso ci sia poco da reclamare».

No ai servi sciocchi

Si tratta di un’analisi lucida anche per il sindaco Ignazio Piras. «È in momenti come questi, quando qualcuno si oppone al pensiero comune e decide di vedere la vera realtà - precisa Piras - che dobbiamo schierarci anziché fare finta di nulla. In caso contrario avremo sempre meno Mazzoleni e sempre più servi sciocchi che si adattano al pensiero di comodo, a discapito di squadre come il Cagliari, che le salvezze se le sudano in campo e accettano, nel caso il campo lo decretasse, anche la retrocessione».

Le emergenze sono altre

E all’interrogazione presentata dalla senatrice Lonardo il primo cittadino di Dualchi risponde con queste parole: «Se tacciamo, è chiaro che questo spettacolo indecoroso e intimidatorio che è derivato alla giusta decisione di Mazzoleni, che seguiva quella altrettanto giusta di Napoli, una situazione in cui si è avuto il coraggio addirittura di scomodare il Parlamento italiano nel corso della peggiore crisi sociale ed economica del Dopoguerra, avrà gli effetti sperati, condizionando le ultime tre partite di campionato grazie ad arbitri lasciati in balia di certa politica».

«Alla fine del campionato - promette Piras – saremo lieti di ospitare nel nostro Comune Mazzoleni come simbolo di un calcio pulito che fischia in base a ciò che vede e non in base ai padrini che ci sono dietro le squadre di calcio».

