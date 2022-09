Il sindaco contro Poste italiane  

«Disservizi continui al Postamat si ripetono da mesi. Non possiamo andare avanti così», tuona il sindaco Massimo Pinna. Ma per le Poste il problema non risulta e, dati alla mano, si afferma che «lo sportello di viale Repubblica funziona».

Le proteste

«È una situazione ormai insostenibile per noi correntisti», afferna Viviana Matta, «e ormai si sta protraendo da diverso tempo. Il bancomat della Posta del nostro paese è costantemente fuori servizio. Ogni volta che si ha necessità di effettuare un prelievo dobbiamo recarci fuori dal territorio comunale o prelevare al bancomat del Banco di Sardegna, pagando ovviamente le commissioni».

Il sindaco

Interviene anche Pinna: «I sorresi mi hanno segnalato diversi problemi, specie con lo sportello Postamat che, secondo loro, funziona male». Ma i malfunzionamenti non sarebbero «cosa recente» secondo le testimonianze arrivate al sindaco: «La situazione è la stessa da mesi. I miei concittadini, nonché loro clienti, sono costretti a spostarsi negli uffici postali dei Comuni limitrofi. Gli spostamenti forzati arrecano non pochi disagi, tra perdite di tempo e spese inutili. E poi dovrebbe essere un problema per le stesse Poste che rischiano di perdere quei clienti che decidono di recarsi in altri istituti bancari». Le lamentele sono tante: «Mi sono state segnalate tante discussioni tra il personale delle Poste e i cittadini infastiditi. Discussioni anche piuttosto accese all’interno degli uffici delle Poste. Senza voler entrare in merito delle scelte aziendali, dopo aver sentito il direttore locale ed essermi confrontato con lui, ho fatto richiesta per intervenire nel più breve tempo possibile».

La replica

Alle accuse risponde direttamente Poste Italiane attraverso una nota ufficiale: «Lo sportello in viale Repubblica», si legge, «è regolarmente disponibile. Le verifiche effettuate lo hanno confermato. Dallo scorso luglio ha funzionato». Ma in effetti un guasto c’è stato: «Dal 2 al 5 settembre», viene precisato, «c’è stata una temporanea interruzione del servizio. Poi il Postamat è stato ripristinato in tempi compatibili con l’entità del danno. Poste Italiane ricorda di garantire sempre il massimo impegno per un servizio di qualità in linea con le aspettative».