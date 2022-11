Il sindaco caccia Monserrato in Movimento 

Non si placano le tensioni in maggioranza. Dopo la decisione della lista civica “Monserrato in Movimento” di non togliere il sostegno alla Giunta nonostante le dure prese di posizione nei confronti del sindaco Tomaso Locci, “reo” di aver mandato via l’ex vicesindaca e ex assessora Maristella Lecca (sostituita da Paola Piroddi alla guida dell’assessorato all’Ambiente e dall’assessore Raffaele Nonnoi come vicesindaco), il primo cittadino passa al contrattacco.

Cacciati su Facebook

Lo fa con un post su Facebook in cui parla di «nuovi equilibri» e dice di non considerare più i due membri della lista “ribelle” – Alessio Locci e Nicola Mameli - parte della maggioranza. «A seguito dei tentativi di ribaltare l’esito dato dai cittadini e dalle urne nel 2019 attraverso inciuci e giochi di palazzo – scrive il sindaco - siamo giunti alla dolorosa consapevolezza, condivisa con il resto della compagine di maggioranza rimasta fedele agli accordi presi coi cittadini, che, dopo il tentativo non andato a buon fine del gruppo Monserrato in Movimento e nonostante le ultime dichiarazioni dei consiglieri del gruppo stesso che chiedono di rimanere in maggioranza, non ci siano più le condizioni di fiducia e rispetto che possano far permanere il gruppo composto dai consiglieri Nicola Mameli e Alessio Locci in maggioranza».

La richiesta al presidente

Per questo il sindaco ha comunicato al presidente dell’assemblea Piergiorgio Massidda, «l'impossibilità di considerare ancora organici alla maggioranza i due consiglieri e Monserrato in Movimento. Secondo quanto previsto dal Tuel (Testo unico degli enti locali, nda), dallo statuto comunale e dal regolamento sullo svolgimento del Consiglio e delle Commissioni – prosegue Locci – chiediamo al presidente dell’Aula di porre in essere tutti gli atti e i provvedimenti necessari per ricostituire nelle commissioni la corretta proporzione tra maggioranza e opposizione, propedeutico esclusivamente alla realizzazione del programma di mandato attraverso il quale ci siamo impegnati coi cittadini».