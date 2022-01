Il sindaco al volante dello scuolabus 

I bambini, però, hanno già capito che il privilegio di avere il sindaco come autista è un’offerta a tempo: sanno che dovrà tornare presto a sgobbare in Comune. «È stato un salto nel tempo e una sorpresa: da piccolo viaggiavo su quello stesso pulmino e sognavo di guidarlo - prosegue Cadau – Son felice di concedermi questo impegno per un po’. Ma voglio anche sensibilizzare i giovani del paese affinché prendano le patenti superiori: c’è una grande carenza di autisti in tutta la Regione, per lavori fissi, stagionali o anche per occasioni come questa. Saranno pubblicati a breve anche bandi regionali per disoccupati che le posseggono. Le possibilità di lavoro, se si è formati, sono dietro l’angolo»

Belvì è una comunità piccola che sa compattarsi di fronte alle difficoltà. E questa volta, per affrontarle di petto e garantire ai bambini del paese il diritto allo studio, il sindaco Maurizio Cadau si è messo a disposizione andando ben oltre il suo ruolo. A fargli da assistenti uno stuolo di dipendenti e assessori comunali che lo coadiuvano nella sua attività temporanea: autista dello scuolabus. Essendo accorpate le scuole elementari e medie di Belvì ad Aritzo, i circa trenta piccoli belviesi viaggiano ogni mattina verso il paese vicino per poi rientrare a casa a ora di pranzo. Il loro solito autista, a causa di problemi personali, per qualche giorno non potrà guidare lo scuolabus giallo del Comune e così il sindaco ha dato la sua disponibilità a sostituirlo e si è messo al volante del mezzo.

Calato nel ruolo

Cappellino in testa per affrontare il grande freddo di questi giorni e si parte: «Posso farlo perché, oltre alla B, ho la patenti D e il certificato CQC, che permette di trasportare le persone», afferma il primo cittadino di Belvì, Maurizio Cadau, con l’umiltà di chi pensa solo di rendere un semplice servizio ai suoi concittadini. «Non sono io, ma la comunità che si è messa a disposizione dei bambini. Ho, infatti, i miei assistenti. Era un’emergenza perché altrimenti sarebbe toccato ai singoli genitori accompagnarli ogni giorno e non tutti possono farlo».

A tempo determinato

I bambini, però, hanno già capito che il privilegio di avere il sindaco come autista è un’offerta a tempo: sanno che dovrà tornare presto a sgobbare in Comune. «È stato un salto nel tempo e una sorpresa: da piccolo viaggiavo su quello stesso pulmino e sognavo di guidarlo - prosegue Cadau – Son felice di concedermi questo impegno per un po’. Ma voglio anche sensibilizzare i giovani del paese affinché prendano le patenti superiori: c’è una grande carenza di autisti in tutta la Regione, per lavori fissi, stagionali o anche per occasioni come questa. Saranno pubblicati a breve anche bandi regionali per disoccupati che le posseggono. Le possibilità di lavoro, se si è formati, sono dietro l’angolo»

Un paradosso se si pensa che in altre zone dell’Isola i possessori di tutte le patenti ci sono . Evidentemente è il meccanismo di collocamento che non risulta perfettamente oliato. In sostanza, c’è qualcosa che non torna.

