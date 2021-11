Il signor mille gare e l’amicizia con Bartali 

Monserratino verace, Mameli è uomo di sport e di mondo, guascone al punto giusto e di battuta pronta con oltre mezzo secolo di competizioni ciclistiche alle spalle. « Nel 1964 diventai giudice di gara, nel 1969 organizzai la mia prima gara, ovvero un campionato sardo a Quartucciu. Organizzavo 50 gare all’anno in tutta l’Isola». Nel 1989 la svolta con il Trittico Internazionale della Sardegna di ciclocross. « La prima giornata si svolse al parco di Monte Claro», racconta divertito. « Mi presero per folle: a Monte Claro non c’era niente all’epoca, solo campagna abbandonata, portavano le pecore a pascolare. Ci vollero venti giorni per rendere il campo gara agibile ma la soddisfazione fu immensa».

La più bella? « Beh, sicuramente il Giro di Sardegna del 1996: riportarlo a distanza di tredici anni, coinvolgendo i più forti ciclisti al mondo è motivo di orgoglio. La prima tappa partì da Quartu e il passaggio a Monserrato fu doveroso: ricordo via Giuseppe Zuddas, via del Redentore, via Giulio Cesare piene zeppe di persone e ancora mi emoziono. I monserratini hanno sempre avuto una passione immensa per il ciclismo e dare loro questa gioia era doveroso».

Nella sua mansarda in via Casteldoria tutto parla di ciclismo: le maglie, le foto appese alla parete, le locandine. Gino Mameli le osserva con fare sognante e riavvolge il nastro dei ricordi nitidi più che mai: lo storico organizzatore monserratino ha organizzato alcune delle gare ciclistiche più importanti del calendario, portando nell’Isola i prim’attori di uno sport che conserva il fascino dei pionieri. « Avrò organizzato almeno un migliaio di gare e me le ricordo tutte», rivela sornione.

Il ricordo più bello

La svolta

Gli incontri

Nel suo percorso tantissimi sono stati i personaggi di spicco conosciuti: Maradona, Alfredo Binda, Pietro Mennea, Sara Simeoni, Claudio Chiappucci, Adriano De Zan, Francesco Panetta, Jarno Trulli, Pupo e Gianni Morandi: ognuno di loro lo ha onorato della sua amicizia e di doni preziosi ma solo uno occupa un posto speciale nella sua memoria.

La preziosa amicizia

« Gino Bartali per me ha sempre rappresentato un idolo, oltre che un esempio di umanità e umiltà», dice con un pizzico di emozione. « Solo io e l’ex presidente della Repubblica Antonio Segni siamo riusciti a portarlo qui: fondamentale nel mio caso fu l’aiuto del proprietario di una emittente televisiva privata romana che nel 1989 mi permise di averlo come ospite d’onore al Trittico di Ciclocross». Da allora l’inizio di un legame più forte delle insidie del tempo. « Ci sentivamo regolarmente telefonicamente e per carteggio: Gino è venuto qui per tutte le gare da me organizzate: una persona di una bontà rara che mi ha fatto una confessione importante». Quale? « Fu lui a passare la storica borraccia a Fausto Coppi al Tour de France il 6 luglio 1952, immortalati nello splendido scatto di Carlo Martini. Per Gino Bartali la lealtà è sempre venuta prima del desiderio di vincere».

La promessa

Settantasette anni appena compiuti, occhiali scuri in volto e uno sguardo di chi la sa lunga e non ha nessuna intenzione di fermarsi. « Finché il fisico me lo consentirà», spiega orgoglioso, «continuerò ad organizzare gare. Il ciclismo mi ha dato tanto, la mia passione non è mai venuta meno e mi accompagnerà sempre».

