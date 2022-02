«Il settore del latte è al collasso»  

E poi, a completare il quadro, non manca l’incertezza del premio di 3 centesimi a litro, definito con il protocollo d'intesa del latte vaccino, sottoscritto con il Ministero delle Politiche Agricole, introdotto per un periodo limitato sino al prossimo marzo e comunque, lamentano le imprese «non sufficiente a coprire i costi sostenuti, più alti rispetto alle altre regioni italiane per l'insularità».

Il caro energia e quello delle materie prime non stanno risparmiando stalle e imprese trasformatrici. «Nel 2021, nel giro di pochi mesi – denunciano le cooperative – i mangimi sono aumentati mediamente del 35%, quindi una stalla media di 100 capi registra una perdita di 50.000 euro all’anno per il solo incremento dei costi alimentari. A questo si aggiungono il costo dell’energia elettrica, pari a +120%, quello del gasolio agricolo +60% e quello del concime (nello specifico urea) con +130%».

A fare da portavoce sono la Cooperativa Latte Arborea e la cooperativa Produttori Arborea, in prima fila per chiedere «interventi economici finanziari urgenti da parte delle istituzioni». I due presidenti, Remigio Sequi (3A) e Walter Mureddu (Produttori Arborea) chiedono «di promuovere e adottare soluzioni che sostengano gli allevatori in questo momento di emergenza causato dall’aumento dei costi di produzione, mettendo in atto una politica seria e efficace di pronta applicazione per sostenere il settore lattiero caseario».

Costi alle stelle e introiti a picco. Le cooperative sarde del latte chiedono un aiuto dall’orlo del baratro. Il grido di allarme non arriva da chissà dove, ma dalle campagne di Arborea, territori fiori all’occhiello delle produzioni lattiero casearie sarde ora in ginocchio per l’aumento repentino delle spese di produzione, il deprezzamento delle materie prime vendute e l'incertezza dei premi ministeriali di produzione.

Costi alle stelle e introiti a picco. Le cooperative sarde del latte chiedono un aiuto dall’orlo del baratro. Il grido di allarme non arriva da chissà dove, ma dalle campagne di Arborea, territori fiori all’occhiello delle produzioni lattiero casearie sarde ora in ginocchio per l’aumento repentino delle spese di produzione, il deprezzamento delle materie prime vendute e l'incertezza dei premi ministeriali di produzione.

A fare da portavoce sono la Cooperativa Latte Arborea e la cooperativa Produttori Arborea, in prima fila per chiedere «interventi economici finanziari urgenti da parte delle istituzioni». I due presidenti, Remigio Sequi (3A) e Walter Mureddu (Produttori Arborea) chiedono «di promuovere e adottare soluzioni che sostengano gli allevatori in questo momento di emergenza causato dall’aumento dei costi di produzione, mettendo in atto una politica seria e efficace di pronta applicazione per sostenere il settore lattiero caseario».

I conti non tornano

Il caro energia e quello delle materie prime non stanno risparmiando stalle e imprese trasformatrici. «Nel 2021, nel giro di pochi mesi – denunciano le cooperative – i mangimi sono aumentati mediamente del 35%, quindi una stalla media di 100 capi registra una perdita di 50.000 euro all’anno per il solo incremento dei costi alimentari. A questo si aggiungono il costo dell’energia elettrica, pari a +120%, quello del gasolio agricolo +60% e quello del concime (nello specifico urea) con +130%».

E poi, a completare il quadro, non manca l’incertezza del premio di 3 centesimi a litro, definito con il protocollo d'intesa del latte vaccino, sottoscritto con il Ministero delle Politiche Agricole, introdotto per un periodo limitato sino al prossimo marzo e comunque, lamentano le imprese «non sufficiente a coprire i costi sostenuti, più alti rispetto alle altre regioni italiane per l'insularità».

Sostegno unanime

L’appello delle coop è stato subito sostenuto dalle principali associazioni di categoria. «Condividiamo appieno la preoccupazione per l’aumento impazzito dei costi di produzione che sta mettendo severamente a rischio tutto il sistema produttivo», dicono il presidente e il direttore regionali di Coldiretti, Battista Cualbu e Luca Saba. «un grido di dolore che facciamo nostro, che purtroppo coinvolge tutto il sistema agricolo sardo, ed intorno al quale deve nascere l’unione di tutta la filiera a cominciare dalle stesse istituzioni regionali, alla quale le cooperative si rivolgono».

Al fianco delle realtà di Arborea si è schierata anche Confagricoltura: «Chiediamo alle istituzioni interventi urgenti per contrastare l’emergenza del latte vaccino», ha detto il presidente regionale, Paolo Mele. «La crisi del comparto sta raggiungendo livelli di criticità estremi dovuti alla forte crescita dei costi di produzione e alla diminuzione del latte causata dalla Blue tongue. L’incremento di 3-4 centesimi a litro previsto dal provvedimento governativo “Emergenza stalle” è un passaggio importante per i nostri allevamenti, ma non sufficiente per coprire gli aumenti di energia, carburanti, mangimi, concimi e trasporti, che in Sardegna diventano ancora più pesanti per via dei costi esorbitanti dell’insularità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata