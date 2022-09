Il settembre nero delle cozze 

Il settembre nero dei mitilicoltori olbiesi: le cozze del golfo sono sparite da pescherie e ristoranti. È vero che si tratta di una situazione generale, che riguarda tutti i produttori a livello nazionale, ma per Olbia l’estate del 2022 entrerà negli annali come una delle peggiori. Arrivati alla fine della stagione e dopo i sopralluoghi di Capitaneria di Porto e Asl, c’è la conferma della moria dei mitili con punte del 100 per cento del prodotto perso. Non basta, alcuni degli allevamenti spostati in settori più esterni del golfo (ad esempio in prossimità del faro) hanno avuto egualmente percentuali alte di perdita per anossia. Il Consorzio Molluschicoltori di Olbia non può fare altro che avviare l’iter per la richiesta di indennizzi, indirizzata all’agenzia regionale Laore (che ha preso in carica la competenza da Argea). Ma il tema a questo punto non è solo il risarcimento delle 16 cooperative del Consorzio (si parla di una previsione di quasi il 50 per cento del prodotto considerando il dato annuo). La questione generale è quella dell’impatto dei cambiamenti climatici sull’ecosistema marino del Golfo di Olbia.

Le cozze non mangiano

Il problema non è solo quello della temperatura dell’acqua, che nel golfo di Olbia questa estate ha fatto registrare medie altissime per un periodo di tempo molto prolungato. L’elemento che, stando a recenti studi, sta incidendo in modo pesante, è la riduzione drastica delle giornate di vento. L’acqua del golfo è ferma e questo determina uno scarso movimento del fitoplancton e quindi l’impossibilità delle cozze di nutrirsi. Il dato è scientificamente provato, considerando anche che le cozze possono vivere e proliferare in acque che superano i trenta gradi. Il biologo Benedetto Cristo di recente ha firmato delle consulenze e conosce bene la materia: «Questi fenomeni sono complessi e non si possono fare semplificazioni. Ma è evidente, lo si può dire con certezza, che la modifica del clima incide anche sul nostro ecosistema marino. ll fitoplancton, che è la vera ricchezza del golfo di Olbia, arriva in quantità minore alle cozze e queste muoiono. Perché non mangiano e perché non respirano». Paradossalmente il traffico delle imbarcazioni, non danneggia ma aiuta i mitili. In prospettiva, c’è da affrontare una situazione che impone radicali cambiamenti. La biologa Giovanna Spano aggiunge: «Il più grande errore che si può fare è tenere disgiunti, cambiamenti climatici e attività umane. Dobbiamo considerare subito le ricadute sul piano sociale ed economico».

Il Consorzio

Il presidente del Consorzio Molluschicoltori di Olbia, Raffaele Bigi, non vede tutto nero: «Sono sicuro che portando gli allevamenti nei venti ettari delle nuove concessioni, nel tratto di mare prossimo al Lido del Sole, avremo un netto miglioramento. Possiamo contenere al minimo la moria. Per questo è fondamentale procedere prima della prossima estate». L’utilizzo delle nuove concessioni (dove comunque si sono registrate perdite) è bloccato per un problema burocratico a livello regionale.