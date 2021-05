Il sesso di gruppo i video, le chat «Lei? Non so chi era» 

«Siamo al 5 di agosto e vanno a Forte dei Marmi. Ho invitato delle tipe a casa, ci parte il 3 contro 1. Venite da me stasera? Impazzisco»: sono i primi giorni di agosto del 2019 e Ciro Grillo parla con l’amico Edoardo Capitta. Stando al capo d’imputazione che chiama in causa i due ragazzi (insieme ai coetanei Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia) sono trascorsi pochi giorni dalla violenza sessuale di gruppo che la Procura di Tempio ipotizza ai danni di una studentessa di Milano.

Nessun turbamento

Ma nella chat (estrapolata dallo smartphone di Capitta) i presunti responsabili dello stupro, non solo non appaiono turbati, spaventati o preoccupati, ma parlano di nuovo di incontri da organizzare con le stesse modalità della serata del 17 luglio 2019 a Porto Cervo, ossia tre, quattro amici e una ragazza. Come si legge nei messaggi Whatsapp “Ci parte il tre vs uno”. Frasi che si prestano a più interpretazioni, ma che di sicuro sono entrate nell'indagine e avranno il loro peso in un eventuale processo.

«Quattro video facili»

La Procura di Tempio in queste ore sta ultimando le attività, in vista di una richiesta di rinvio a giudizio che ormai è un dato certo. E sono molto importanti anche le chat estrapolate dal consulente informatico dei magistrati Gregorio Capasso e Laura Bassani. La maggior parte dei messaggi acquisiti dai pm è stata recuperata grazie all’analisti della memoria dello smartphone di Edordo Capitta. ll ragazzo, nelle ore successive al presunto stupro di gruppo, parla con degli amici (non si tratta degli altri indagati) di quanto avvenuto a Porto Cervo. La sensazione è che non si ponga alcun problema riguardo ai fatti accaduti in un appartamento di un residence di Cala di Volpe. Appare stupito e dice ad amico: «Non puoi capire, che roba. Stanotte, 3 vs 1. Poi ti farò vedere». I commenti sono irrepetibili, la ragazza che era con i quattro amici, nelle chat non esiste, uno degli indagati afferma: «Che ne so chi era». E sempre Capitta appare sorpreso e aggiunge: «Perché all’inizio non sembrava che volesse». L'amico gli chiede: «Chi aveva bocciato prima?». La domanda riguarda il rifiuto della ragazza e Capitta: «Non lo so, ero ubriaco marcio». Il giovane, invece, ricorda bene il video che documenta la serata (il frammento più importante in possesso della Procura di Tempio dura una ventina di secondi) e dice: «Comunque c’era il cameraman. Sai che non me le faccio scappare ‘ste occasioni, quattro video facili». Nelle chat sono ricorrenti frasi del tipo: «Stavo morendo dal ridere». Lo stesso Capitta, quando Ciro Grillo, gli chiede i video, risponde: «Ahahah, perché li vuoi? Non li mando a nessuno». Il contenuto delle chat si intreccia con le conversazioni intercettate dai Carabinieri e presenta elementi che hanno un certo interesse anche per le difese. Gli indagati non nascondono niente, non hanno paura, non omettono particolari, non temono conseguenze.

Il selfie in Procura

I pm valutano anche elementi che sembrerebbero smentire la presunta vittima su alcune circostanze. La ragazza milanese parla di un ulteriore trattamento umiliante che avrebbe subito dopo la presunta violenza. La giovane sarebbe stata “scaricata” dai quattro ragazzi e descrive un episodio preciso ai magistrati per confermare la sua versione. Ma la polizia giudiziaria ha acquisito un selfie che mostra la studentessa in auto con gli indagati, nella stessa fascia oraria indicata dalla vittima nella descrizione del trattamento subito.

I dubbi

Variazioni

Lo stupore

