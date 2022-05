«Il Senegal? La mia seconda casa» 

Fa il conto alla rovescia. Il richiamo di quella terra lontana ma ricca di fascino è irresistibile. «Non vedo l’ora che arrivi la fine di agosto per ritornare in Africa, in quel villaggio che reputo la mia seconda casa - dice Deborah Manca, ristoratrice di Orani -. Da quattro anni vado in Senegal, a Diourbel, trascorrerò lì le mie “ferie”. Mi piace aiutare la gente, rendermi utile. Vivono con poco, manca quasi tutto ma hanno una dignità straordinaria. Così, dopo aver realizzato una mensa per i bimbi africani, grazie all’aiuto di tanti sardi, voglio continuare la mia “missione”. Ecco perché ho deciso di racchiudere in un libro-diario (“Il mio nome è Jara - La mia seconda vita in Senegal”) le mie esperienze. Il ricavato della vendita andrà in beneficenza, servirà per sostenere questo villaggio».

Seconda vita

Dal cuore dell’Isola al remoto Senegal le distanze si abbattono con facilità, quando si è animati da uno spiccato altruismo e da un desiderio covato per decenni. «Ho sempre subito il fascino dell’Africa, di questo continente - dice Deborah dal suo ristorante di Orani che gestisce insieme al fratello -. Nel 2019 mi sono decisa, sono partita. Il primo viaggio è stato di curiosità, poi mi sono subito resa conto dell’enorme serenità che quella terra e quelle persone erano in grado di darmi. Lì non hanno nulla, vivono nelle capanne, eppure sono felici». Nel 2020 la vera svolta. «Nell’anno della pandemia sono stata a Diourbel per 45 giorni. Prima mi sono organizzata bene. Da sola ho allestito delle pesche di beneficenza, non solo nel mio paese. E grazie alla generosità di tanti sardi sono stata in grado di inviare un container di merce, perlopiù generi alimentari e abbigliamento. Noi abbiamo tutto, spesso ci lamentiamo per nulla, invece questa gente è serena sebbene viva nella miseria».

Senso di comunità

È quello che traspare dai racconti di Deborah Manca. Quei dettagli che conquistano, arricchenti, in grado di mostrare il mondo da una prospettiva nuova e intrisa di valori. Per la tecnologia e la frenetica vita occidentale non c’è spazio, quando si trascorrono le giornate nei villaggi africani e «si mangia tutti insieme, con le mani, dallo stesso pentolone». La ristoratrice oranese aggiunge: «Lì tutto è “primitivo”, l’acqua scarseggia, i servizi igienici non esistono. L’affetto delle persone, però, è impagabile. Sono davvero la mia seconda famiglia, ho pure un nonno e una nonna. Tutti mi vogliono bene, e la cosa più bella è che i loro sentimenti sono genuini: non pretendono niente in cambio. Ecco perché farò di tutto per continuare ad aiutarli».