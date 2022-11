“Il Semaforo” dei bei tempi andati 

Erano gli anni della rinascita, quelli a cavallo tra i Cinquanta e i Sessanta, del boom economico e dell’innovazione. Si organizzavano feste, con balli e musica e i giovani fremevano per divertirsi e fare nuove esperienze. Anche Quartucciu, all’epoca frazione di Cagliari, cercava di sbocciare e di ritagliarsi uno spazio. Molto attiva culturalmente grazie all’arrivo, nella parrocchia di San Giorgio, di don Tonio Tagliaferri, dal 1959 fino al 1962, in quello che allora era un paese di poco più di 7mila anime, prende vita la prima rivista ciclostilata, ad opera dei giovani dell’oratorio che, in forma totalmente volontaria, diventano “giornalisti”, creando il periodico “Il Semaforo”.

Gli esordi

«Abbiamo iniziato in sordina e poi è durata diversi anni, ha avuto fortuna», ricorda Gesuino Murru, all’epoca diciannovenne e direttore responsabile del giornale, «la rivista usciva ogni 15 giorni, la domenica mattina. Mentre i quartuccesi si recavano in chiesa la mattina presto per partecipare alla prima messa, noi uscivamo dall’oratorio per andare a dormire, stanchi, ma soddisfatti dal lavoro fatto». Don Tonio Tagliaferri, a Quartucciu come vice parroco, aveva rimesso in piedi un oratorio decadente, richiamando a sé tanti giovani e stimolandoli nelle attività collettive.

«In quegli anni la nostra cittadina è sempre stata viva, animata e con tante iniziative, per fortuna quelli che riscaldavano i gradini di via Nazionale era pochi. Noi preferivamo frequentare l’oratorio, ci piaceva. Don Tonio, tra le altre cose, ci ha proposto di realizzare la rivista. Ci mettevamo una settimana per predisporre le matrici, poi con il ciclostile stampavamo le pagine e, infine, i nostri amici assemblavano le pagine e così nasceva il giornale».

La diffusione