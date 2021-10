Il Selargius non sfonda 

Selargius 0

Quartu 2000 0

Selargius (3-4-3) : Angioni; Pancotto, De Vita, Prefumo (21’ st Cissé); Atzori, Zara, Virdis, Salis; Piras (26’ st Mainas), Porru (23’ st Milia), Cordone (38’ st Sculco). In panchina Secchi, Farru, Palimodde, Dib, Porcu. Allenatore Giordano.

Quartu 2000 (3-5-2) : Aramu; Napoli (34’ st Marongiu), Aretino, Mura; Orrù (30’ st Ibba), Melis, Cotza, Spissu (37’ st Ruggeri), Salaris; Di Laura (30’ st Mazzei), Carta. In panchina Pusceddu, Cauli, Murgia, Sitzia, Grandulli. Allenatore Valdes.

Arbitro : Carta di Oristano.

Note : ammoniti De Vita, Zara, Aretino, Pancotto. Recupero 2’ pt, 4’ st. Spettatori 100.

Settimo San Pietro. Secondo pareggio consecutivo sia per il Selargius sia per il Quartu 2000, che non riescono a superarsi nel derby. A Settimo San Pietro va in scena una partita equilibrata, con i padroni di casa che restano imbattuti ma non riescono a bissare il successo interno ottenuto all’esordio sul Gonnosfanadiga.

Subito pericolosi

Venti secondi per la prima chance, con Porru lanciato sul centro-destra e chiuso da un intervento difensivo ai limiti del rigore. Al 5’ bravissimo Napoli a intervenire nell’area piccola su cross dalla destra, dal corner seguente contropiede verso Carta anticipato in uscita da Angioni. Subito dopo ancora Quartu 2000, con un sinistro a lato di Di Laura. Occasionissima per il Selargius all’8’ di nuovo per Porru: servito da un corner battuto corto, quasi sulla linea di fondo, prova a girare col destro e sfiora lo specchio. Tentativo di Napoli, uno dei migliori in campo, al 15’ con un tiro da fuori. La palla dell’1-0 capita a Cordone al 20’, ma viene murato al momento della battuta. Si rivede la squadra di Valdes al 27’, con un destro di capitan Cotza a lato non di molto. Doppia chance per il Selargius fra il 29’ e il 35’: prima Atzori salta un uomo e serve Porru il cui destro dal limite è debole, poi ancora il numero 9 sfrutta un errore difensivo e conclude con palla fuori di poco.

Ritmi blandi

La ripresa fatica a decollare, con molte meno opportunità per sbloccare lo 0-0. Al 3’ servito ancora Porru, che di testa non riesce a dare forza alla sua deviazione. Azione insistita del Quartu 2000 al 10’, liberato Spissu ma il tiro è debole e blocca Angioni. Poco dopo (13’) biancoverdi a un passo dallo 0-1: cross basso da sinistra, si inserisce Spissu nell’area piccola e il suo tocco col destro prende l’esterno della rete. Al 18’ tentativo senza fortuna di Atzori da fuori, al 22’ contropiede ospite con assist di Melis a liberare Salaris sul centro-sinistra ma Angioni si oppone al suo mancino. I cambi non modificano l’inerzia della gara, nel finale c’è solo un colpo di testa alto del subentrato Cissé. Quartu 2000 ancora a secco di gol dopo tre giornate.

