Il Selargius inizia bene 

Selargius 2

Castiadas 0

Selargius (3-5-2) : Arrus, Pancotto, Virdis, Prefumo, Murgia, Farru (19’ st Bandinu), Medda, Cardia (13’ st Mainas), De Vita (37’ st Dib), Pisano (15’ st Porru), Brai (25’ st Suazo). In panchina Pilotto, Crisponi, Niang, Mainardi. Allenatore Fercia.

Castiadas (3-4-1-2) : Aramu, Ruggeri, Massessi, Tamburini, Tomasi (11’ st Cuccu), Dessì (1’ st Cireddu), Usai, Tesio (26’ st Ambu), Mura, Pilosu, Casciello (26’ st Xaxa). In panchina Pani, Crobe, Sitzia, Cuccu. Allenatore Toffolon.

Arbitro : Corona di Oristano.

Reti : 23’ pt Brai, 32’ pt Pisano.

Note : ammoniti: 40’ pt Medda, 12’ st De Vita, 18’ st Arrus, 26’ st Massessi. Recupero 2’ pt-4’ st.

Monserrato. Il Selargius non fallisce la prima gara ufficiale della stagione, al cospetto di un Castiadas reduce dalla sconfitta con analogo passivo a favore del Cus Cagliari, ed è eliminato dal triangolare di Coppa Italia Promozione.

Primo tempo

Protagonista della prima frazione di gioco il giovane classe 2005 Riccardo Brai, è lui dopo tre tentativi a siglare il vantaggio granata con un diagonale che trafigge l’incolpevole Aramu.

Il raddoppio arriva al 32’: filtrante di Medda e Pisano ribadisce in rete. I biancoverdi si rendono pericolosi solo nel finale di tempo, con una punizione Pilosu costringe il portiere Arrus al miracolo.

Ripresa

Partono arrembanti gli ospiti nella ripresa, con il sempre pericoloso Pilosu che colpisce l’incrocio con un destro dal limite.

Di fatto unico vero pericolo del secondo tempo per i padroni di casa, che hanno controllato agevolmente il resto della gara, sfiorando più volte il terzo gol, in particolare con l’occasione di Edoardo David Suazo, figlio diciassettenne dell’ex attaccante di Cagliari, Inter, Genoa e Benfica ed ex tecnico del Carbonia in Serie D, oggi attento spettatore in tribuna.

RIPRODUZIONE RISERVATA

