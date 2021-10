Il segreto? «Sto tra la gente» 

Un sesto dei (tantissimi) elettori di Forza Italia ha votato lui: 1549 preferenze, quasi il doppio della seconda. Angelo Cocciu, 50 anni, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, incassa un nuovo record dopo quello che l’aveva portato, tra i più votati in Sardegna, a Cagliari.

Se l’aspettava?

«Onestamente no, è stato un periodo bruttissimo. Prima ho subito la frattura di una vertebra lombare e sono rimasto immobilizzato quasi quattro mesi. Per questo motivo non mi sono potuto vaccinare contro il Covid e a luglio mi sono contagiato in un bar. Ho preso l’infezione in forma piuttosto seria e ho fatto altri 18 giorni di ospedale, al Mater Olbia. In sostanza non ho quasi fatto campagna elettorale, è mancato il contatto diretto».

E quindi a cosa deve il successo?

«Penso che in questi anni ho dato dimostrazione di saper stare sempre in mezzo alla gente, non mi sono mai estraniato dal popolo. La mia porta, quando ero vice sindaco e assessore all’Urbanistica è stata sempre aperta per problemi di ogni genere, non solo relativi al mio settore».