Il segreti del maestro dei cestinai  

Quando Tomaso Lai entra del piccolo garage in via Rinascita nel quale trascorre gran parte della giornata, sa bene che in quello spazio ristretto ritrova ogni giorno una parte di sé. Realizzare cestini è la sua grande passione, ma in passato questa attività ha rappresentato anche una fonte di reddito per la sua famiglia. «Ricordo, come se fosse ieri, gli insegnamenti elargiti fin dall'infanzia da mio padre – dice, senza quasi mai distogliere lo sguardo dal lavoro d'intreccio - in quei tempi, in assenza di plastica, ogni contenitore per la casa o per le vendemmie veniva realizzato a mano secondo la lavorazione a intreccio e il loro utilizzo era essenziale. Ho praticamente iniziato da bambino quando avevo dieci anni, senza mai smettere».

Sessant’anni di lavoro

Classe 1932, nativo di Jerzu ma antiochense d’adozione dal 1966 con un trascorso lavorativo come operatore ecologico («quando ancora si passava la scopa dietro al camion»), a Sant’Antioco è considerato il maestro nella lavorazione dei cestini da oltre sessant'anni. Ha realizzato con sapiente maestria innumerevoli lavori con l'utilizzo di canne sottili e dell'olivastro: materie prime recuperate nelle campagne locali, dove si reca con la sua Vespa.. «Ora però non siamo ancora in periodo di raccolta – precisa – l’arco di tempo adatto va da agosto a dicembre: è in questi mesi che trovo ciò che mi occorre. Realizzare i cestini è un lavoro lungo e faticoso, occorre avere pazienza, forza nelle mani, tempo da dedicare alla ricerca - prosegue – questo ora è un passatempo, se poi qualche cestino si vende ben venga».

La lavorazione

«Ci tengo a precisare una cosa – sottolinea Tomaso Lai - seppur il nord Sardegna sia zona con un alto numero di bravi artigiani, noi, al sud, adoperiamo una tecnica di lavorazione migliore, cioè prepariamo prima la base e poi successivamente sviluppiamo la lavorazione, assicurandoci che il piano, una volta terminato, sia stabile e non oscilli: questo differenzia i nostri dai loro».

Mancano gli allievi

«Sarebbe bello se qualcuno un domani potesse continuare con questa tradizione – afferma l’artigiano - ma capisco che non tutti riescono a dedicarsi a dovere come si dovrebbe. Questa è un'arte antica che non dovrebbe essere dimenticata». I residenti e i turisti che passano davanti all’ingresso del garage/laboratorio, trovano numerosi cestini di ogni taglia e un cartello con la scritta “i cestini per i funghi li fa Tomaso”. Ma guai a chiedergli un lavoro su commissione: «Chiunque intendesse acquistare compra ciò che vede - afferma - è più facile e non porta discussioni».

