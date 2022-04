Il Sassuolo non teme la Domus 

Non sarà certamente una scampagnata pre pasquale per il Sassuolo che sabato arriverà alla domus gremita di tifosi rossoblù: 11 mila i tagliandi venduti fino a ieri.

Momento

Attualmente nona in classifica, con 46 punti, la squadra di Dionisi sta attraversando una fase molto positiva, solo nelle ultime 5 partite sono stati totalizzati ben 10 punti. Gli ultimi tre arrivano dalla vittoria della scorsa domenica contro l’Atalanta, avversario difficile che però è stato battuto anche dai rossoblù. Tra i numeri impressiona sicuramente la quantità di gol messi a segno finora, 58 centri, (19 dei quali arrivati nelle ultime 8 gare) quasi il doppio di quelli realizzati dal Cagliari, fermo a 30. Ma la difesa del Sassuolo ne ha anche incassato parecchi, 52, nove in meno della squadra di Mazzarri. Inoltre, considerando solo il girone di ritorno, il Sassuolo sarebbe 6° in classifica con 22 punti in 13 gare. Numeri che impressionano ma che non devono intimorire i rossoblù, contro cui mediamente finisce sempre in parità: è successo nel 67 per cento dei precedenti. Intanto il club ieri ha annunciato il rinnovo del gioiellino Gianluca Scamacca richiesto dalle big della Serie A, in attesa di un eventuale nuovo accasamento, l’attaccante della Nazionale ha prolungato fino al 30 giugno 2026.

Dal campo

Ieri pomeriggio i neroverdi hanno proseguito la preparazione al Mapei Football Center, in vista della partita col Cagliari. Hanno continuato un lavoro differenziato i due centrocampisti Abdou Harroui e Matheus Henrique. Oggi si replica con una nuova seduta di allenamento fissata sempre nel pomeriggio.