Il Sant’Elena vola sulle ali dell’entusiasmo 

Quattro vittorie e due pareggi in sei turni di Eccellenza: il Sant’Elena è partito forte. I biancoverdi, pur allenandosi e giocando lontano da Quartu, hanno avuto un buon approccio e non vogliono fermarsi. Con loro Cristian Dessì, al debutto da allenatore: fu promosso dagli Allievi un anno fa, senza poter esordire per lo stop.

Dessì, dopo quest’avvio vi ponete obiettivi ambiziosi?

«La salvezza prima di tutto, quello che viene dopo è in più. Abbiamo costruito la squadra io e il ds senza sapere di che pasta eravamo fatti, data l’esperienza negativa dell’anno scorso».

Qual è la principale soddisfazione e su cosa potete migliorare?

«Siamo molto contenti del gruppo, compatto e unito. Si sono messi tutti a disposizione: per me, allenatore nuovo e giovane, è la vittoria migliore. Coesistono grandi e giovanissimi, non era semplice far gruppo subito: con alcuni ho pure giocato, ma c’è massimo rispetto verso di me. Poi siamo solo all’inizio, stiamo facendo bene per entusiasmo ma dobbiamo migliorare su tutto e dare sempre molto più degli altri».

Tre trasferte nelle prossime quattro: la prima col Li Punti.

«Una squadra forte, nonostante la classifica. Tutti all’inizio ne parlavano benissimo: verrà fuori di certo. Come ogni partita andremo col coltello fra i denti: non dobbiamo mollare mai, se rallentiamo un po’ diventiamo vulnerabili».

Nonostante i risultati non avete una casa fissa. Quanto pesa?

«È un grossissimo handicap, abbiamo anche avuto tanti infortuni per aver cambiato spesso terreno. Abbiamo fatto la preparazione su quattro campi, con tanti problemi. Ringraziamo il Vecchio Borgo Sant’Elia per averci ospitato negli allenamenti, ma la domenica dobbiamo girare».

Pensava a quest’impatto all’esordio in panchina in prima squadra?

«Sinceramente così forte da subito no. Pensavo di poter dare un’organizzazione e far bene, ma non così tanto. È un buon punto di partenza, importante per una realtà come Quartu».

