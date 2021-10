Il Sant’Elena non trema 

Asseminese 0

Sant’Elena 2

Asseminese (4-2-3-1) : Medda; Cirina, Manca, Guindo, Carabajal, Vega, Scalas (25' st Leandri), Cesani, Cereseto (45' st Cabras), Mattea, Nenna (6' st Corda). In panchina Accinelli, Zanda, Sanna, Piras, Saibas, Dondero. Allenatore Suella.

Sant’Elena (4-4-2) : Palumbo, Capelli, Tamburini, Fideli (28' st Cannas), Delogu, Falciani, Pilosu (34' st Zuddas), S. Mura, Caboni (12' st Casciello), C. Mura (36' st Cappai), Sitzia. In panchina Ladu, Biondi, Felleca, Perra, Marongiu. Allenatore Dessì.

Arbitro : Pili di Cagliari.

Reti : 5' pt Caboni, 42' pt Caboni.

Note : ammoniti Nenna, C. Mura, Capelli, Carabajal. Recupero 4' st. Angoli 4-3. Spettatori circa 100.



Villasor. Vittoria del Sant'Elena di Dessì per 2-0 allo stadio comunale di Villasor contro i padroni di casa dell'Asseminese.

La cronaca

Ospiti subito all'attacco e al 5' ecco che la gara si sblocca: Caboni dalla destra riesce ad accentrarsi e trova la zampata vincente per l'1-0. Poco dopo è sempre Caboni ad impensierire Medda, ma il suo diagonale non è precisissimo. Al 18' Mattea calcia bene una punizione verso la porta di Palumbo, ma l'estremo difensore campidanese gli nega il gol. Due minuti più tardi Mattea batte un corner, la palla viene intercettata dagli uomini di Dessì e Caboni si lancia a tutta velocità verso la porta di Medda, ma il numero uno asseminese lo anticipa e sventa il raddoppio. Al 29' Mattea ancora protagonista con un bel cross in mezzo, nessun compagno si fa trovare pronto e Palumbo blocca. Al 35' è Manca a salvare gli asseminesi chiudendo bene il tentativo di incursione di Caboni.