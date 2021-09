Il Sant’Elena c’è: una valanga  sull’Asseminese  

Sant’Elena 5

Asseminese 0

Sant’Elena (4-4-2) : Palumbo (15’ st Murru), Delogu, Tamburini, C. Mura (15’ st S. Mura), Biondi, Capelli, Sitzia (35’ st Cascello), Fideli, Merella (23’ pt Pilosu), Rotaru, Mboup (32’ st Zuddas). In panchina Murru, Motzo, Pilosu, Tomasi, Dessì, Falciani. Allenatore Dessì.

Asseminese (4-4-2) : Accinelli, Gaston, Manca, Nenna (1’ st Piras), Carabajal, Cirina, Canu (21’ st Vega), Cocco (1’ st U. Sanna), Cabras, Cesani, Sainas (1’ st Stara). In panchina Medda, Zanda, Leandri, Corda, Stara, A. Sanna, Piras. Allenatore Suella.

Arbitro : Federico Isu di Cagliari.

Reti : 7’ pt Merella, 38’ Sitzia, 45’ pt (r) Mboup; 3’ st Pilosu, 22’ st Mboup.

Note : ammoniti Merella, U. Sanna, Rotaru, Mboup.

Il Sant’Elena piega l’Asseminese e vola ai quarti di finale di Coppa Italia. Successo netto degli uomini di Cristian Dessì che hanno messo in cassaforte la qualificazione già nel primo tempo, in vantaggio di tre reti. Gli ospiti, ancora in attesa dei transfer per gli acquisti argentini, sono apparsi appesantiti dalla preparazione ma hanno tutti i requisiti per crescere.

Subito a segno

Nel primo tempo, al 4’ Sant’Elena pericoloso su punizione da sinistra sventata prontamente da Accinelli. Passano tre minuti e i quartesi vanno in vantaggio con Merella, che lanciato a rete da Mboup, con un pregevole pallonetto supera l’incolpevole Accinelli. Al 25’ primo sussulto degli ospiti con Cesani che ci prova dal limite dell’area impegnando il portiere di casa. Al 38’ raddoppio del Sant’Elena: Sitzia riceve una palla filtrante e con una conclusione al volo di sinistro trafigge Accinelli. Al 45’ arriva anche il tris dei padroni di casa che trasformano un penalty decretato per atterramento su Mboup. Lo stesso attaccante si incarica della trasformazione. Dopo un minuto di recupero si va negli spogliatoi sul tre a zero per il Sant’Elena.

Secondo tempo

Alla ripresa del gioco subito tre sostituzioni per l’Asseminese: entrano Stara, Piras e Umberto Sanna al posto di Sainas, Lena e Cocco risultati effettivamente opachi, forse a causa dei carichi di lavoro settimanali. Al 3’ però il Sant’Elena segna ancora con Pilosu che con un pregevole colpo di tacco supera il portiere gaucho. Al 15’ il tecnico quartese Dessì decide di dare minutaggio al secondo portiere Mattia Murru che prende il posto di Palumbo. Al 21’ gli animi in campo si accendono e il direttore decide di dispensare un po’ di cartellini gialli. Ne fanno le spese Umberto Sanna e Rotaru rei di aver provocato un accesa discussione in mezzo al campo. Continua la girandola di sostituzioni in un finale privo di significato agonistico. Al 22’ pregevole incursione di Delogu che dalla destra serve il bomber Mboup che deposita la palla nel sacco. Al 32’ esce tra gli applausi il beniamino senegalese autore di una doppietta, sostituito dal giovanissimo Zuddas.

RIPRODUZIONE RISERVATA