«Il San Francesco chiuderà i reparti» 

«Sto cercando di scorrere tutte le graduatorie, ma nessuno vuole andare a Nuoro. Eppure, dal punto di vista strutturale stiamo parlando del miglior ospedale della Sardegna. Il problema di Nuoro è mediatico». Le parole del commissario di Ares-Ats, Massimo Temussi, riecheggiano. Ieri in commissione Sanità, a Cagliari, le criticità del San Francesco hanno monopolizzato l’attenzione. «Quando ho iniziato il mandato i medici mancanti erano 129. Altro che preoccuparsi per l’ematologo: qui non chiuderemo l’anno. Chiuderemo reparti. La sanità è devastata perché nel recente passato è mancata la programmazione politica. Comunque, i nostri uffici stanno lavorando assai, non ci sono mai state così tante selezioni aperte».

Il caso ospedale

Dipinto da più parti come il male assoluto, esempio di una malasanità che impera tra le corsie di un palazzone che fino a pochi anni fa era considerato il terzo polo dell’Isola. Massimo Temussi, però, mette le mani avanti, ha una voglia matta di cancellare una ricostruzione che non condivide. Lo fa davanti a una compiaciuta direttrice del presidio ospedaliero, Grazia Cattina, e alla commissaria Assl, Gesuina Cherchi. Due donne al comando, giunte nel capoluogo sardo a caccia di risposte e rassicurazioni. «Non è vero che quella barbaricina sia la peggiore sanità della regione – dice il commissario Ares-Ats in un intervento che sa di sfogo – Pur in sofferenza l’ospedale sta facendo cose straordinarie».

Buona compagnia

«Negli ultimi 6 mesi sono andati in pensione 787 dirigenti medici in tutta l’Isola, nessuno è stato sostituito». Il timoniere di Ares-Ats snocciola numeri, fa capire come la situazione del San Francesco non sia poi così diversa da altre realtà sarde. Soprattutto, evidenzia l’assenza di un’adeguata pianificazione come causa delle criticità attuali. «Negli ultimi 15 anni, in media, andavano in pensione circa 200 dirigenti medici all’anno. Quest’anno sono più di 800». Ecco l’amara verità che abbraccia la Sardegna e che si abbatte pure su Nuoro. Tuttavia, il consigliere regionale di LeU, Daniele Cocco, chiede lo stesso un occhio di riguardo per l’ospedale barbaricino: «Dobbiamo trovare un percorso virtuoso per quelle situazioni di vera emergenza, che ci possa portare a ottenere delle risposte esaustive dall’assessore Mario Nieddu e dal commissario Temussi. Le problematiche del San Francesco fanno capo perlopiù a Cagliari, difficilmente si possono risolvere a livello locale». Cocco prosegue: «Come prima cosa occorre intervenire sul servizio di Angiografia. Vi è un solo medico con due tecnici: può garantire solo le sei ore diurne».

Nuove emergenze

Intanto, per quanto riguarda la Cardiologia interventistica lo stop per mancanza di personale appare scongiurato. È stata firmata la convenzione con l’Azienda ospedaliera universitaria di Sassari. Anche il primario sassarese Uccio Casu darà il suo contributo: verrà a Nuoro una volta a settimana, a titolo gratuito.

