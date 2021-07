Il sabato si va dal medico 

In Ogliastra la sanità allarga i confini e amplia l’offerta per abbattere le liste d’attesa. Ogni sabato cinque specialisti saranno in servizio al poliambulatorio di Tortolì che, d’estate, resta l’unico centro prelievi operativo in tutto il territorio dopo che l’Azienda ha chiuso, tutti i sabati fino al 30 settembre prossimo, sia il Centro dedicato dell’ospedale di Lanusei che l’ufficio ticket. Nella cittadella sanitaria di via Monsignor Carchero la nuova iniziativa aziendale sarà operativa accanto ai servizi Cup, sala prelievi e guardia medica con gli specialisti di Cardiologia, Ginecologia, Odontoiatria, Chirurgia e Psicologia.

La novità

Alcune urgenze potranno essere trattate direttamente a Tortolì anziché raggiungere l’ospedale. Può essere una ferita complicata, così come un’insufficienza cardiaca. Casi che accadono nel quotidiano e che si accentuano durante la stagione estiva in virtù dell’incremento di presenze turistiche. Al poliambulatorio non era mai accaduto che di sabato l’Asl schierasse i medici specialisti: nelle migliori intenzioni sarà una rete solida che abbraccia cinque dipartimenti essenziali intrecciati con i presidi fissi del centro ticket, prelievi e guardia medica. Quest’ultimo nervo scoperto della sanità regionale, che fa i conti con la cronica carenza di medici.

I dirigenti

«Sul territorio - afferma Attilio Murru, 60 anni, direttore amministrativo di Ats - c’è tanta richiesta e predisponendo la presenza degli specialisti a Tortolì cerchiamo di abbattere anche le liste d’attesa. La sanità va incontro alle esigenze dell’utenza e con l’ampliamento dell’offerta si ha la possibilità di erogare maggiori servizi comprese le visite di sabato mattina». La cittadella sanitaria di Tortolì si configura dunque come hub parallelo al presidio ospedaliero. «Con la presenza degli specialisti al poliambulatorio - dice Ugo Stochino (67), commissario straordinario dell’Asl di Lanusei - diamo un’ulteriore risposta al territorio sul fronte dei servizi». Al coordinamento delle attività hanno preso parte anche Sandro Rubiu (64), direttore del distretto di Tortolì, e Luigi Ferrai (49), direttore sanitario del Nostra Signora della Mercede: «Con questa iniziativa - dichiara Ferrai - diamo più risposte al territorio: i servizi sono diluiti su sei giorni, abbiamo pensato anche a chi lavora nel resto della settimana».

RIPRODUZIONE RISERVATA