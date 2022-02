Il ruggito della Ferrini 

Asseminese 2

Ferrini 5

Asseminese (4-3-3) : Mainas; Fr. Piras (31' st Spano), Zanda, Cao, Leandri, U. Sanna, Zanda, Nenna, Baire, Caddeo, Dacosta, Yao (31' st Cocco). In panchina Medda, Casta, A. Sanna, El Youni, Zoncheddu. Allenatore Fa. Piras.

Ferrini (4-4-2) : Galasso; Piselli, Mudu, Boi, Usai, Murgia (32' st Enardu), Sigismondo, Bonu, Podda (45' st Aresu), D'Agostino, F. Argiolas (19' st M. Argiolas). In panchina Sarao, Atzei, Cuccu, Simoni, Ruggeri, M. Pinna. Allenatore S. Pinna.

Arbitro : Isu di Cagliari.

Reti : 5' pt Usai, 23' pt F. Argiolas, 45' pt Leandri, 10' st Baire, 11' st Podda, 26' st Podda, 49' st Usai (r).

Note : ammoniti Boi, Aresu, Spano. Recupero 1' pt-3' st. Angoli 1-4 .



Elmas. Altra sconfitta per l'Asseminese che, al Comunale di Elmas, si arrende davanti alla capolista Ferrini per 2-5 nella ventitreesima giornata di campionato. La partita si sblocca subito al 5' con Usai che trova la rete dal limite dell'area. Al 14' Fabio Argiolas cerca subito di raddoppiare calciando da dentro l'area avversaria, ma Mainas dice no. Quattro minuti dopo i padroni di casa provano a impensierire gli avversari con una punizione dalla trequarti di Nenna, Galasso blocca.

La sfida

Al 19' tiro-cross di Francesco Piras dalla destra che si stampa all'incrocio. Appena quattro minuti più tardi e la Ferrini firma il 2-0 grazie alla marcatura di Fabio Argiolas. Al 35' D'Agostino prova a prendere la mira verso lo specchio con un bel tiro al volo da dentro l'area asseminese, ma la sua conclusione termina alta. L'ultimo squillo della prima metà dell'incontro arriva al 45' con Leandri che dalla trequarti calcia verso la porta, segnando il primo gol per l'Asseminese. Nella ripresa partono forte i padroni di casa con una bella azione di Baire che tenta il tiro, Galasso blocca. Al 55' ancora Baire che questa volta non sbaglia e pareggia i conti. Il pari dura appena 60 secondi: Podda allunga nuovamente le distanze e poi la Ferrini si porta poi sul 4-2 con Podda al 62', ma la sua posizione è di fuorigioco. Un giro di lancette dopo e ancora Podda di testa prova a far paura agli uomini di mister Piras, Mainas gli sbarra la strada. Al 71' Podda è di nuovo protagonista: l'attaccante cagliaritano trova la zampata vincente per il 4-2 a pochi passi dalla rete. Al 74' D'Agostino tira una punizione dai 20 metri, ma la sfera si spegne sull'esterno della porta. All'85’ Piselli commette fallo su Caddeo e l'arbitro Isu assegna un rigore: dagli 11 metri si presenta lo stesso Caddeo che però non trasf orma il penalty, grazie alla parata di Galasso. Il direttore di gara concede tre minuti di recupero nei quali viene assegnato un altro calcio di rigore: Spano manda giù Simoni e Usai si presenta sul dischetto, battendo Mainas e firmando il 5-2 che ha chiuso definitivamente la sfida.