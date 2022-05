Il Rotary porta in mare la storia 

Sono stati gli inglesi del Royal Thames a primeggiare nella giornata inaugurale, anticipando la formazione dello Yacht Club Costa Smeralda e il Royal Yacht Squadron al termine dei primi scontri incrociati. Gli equipaggi partecipanti - formati da cinque velisti ognuno tutti rigorosamente non professionisti e con due donne a bordo - si sono alternati sui monotipo J24 e sul campo di regata ricavato nel tratto di mare compreso tra il Molo Ichnusa e il pennello di Bonaria, con lo sfondo della basilica di Bonaria.

Una tre giorni che è, insieme, una sfida tra le storie centenarie che interessano i sei circoli coinvolti, tra i più prestigiosi e antichi del panorama internazionale: l'Eastern Yacht Club, fondato nel 1870 a in Massachusetts, un secolo più giovane del Royal Thames YC, fondato nel 1775 a Londra. E il connazionale Royal Yacht Squadron, fondato nel 1815 e sempre sulla breccia, per il suo appoggio a Ineos Team UK nelle ultime sfide alla Coppa America. Presente anche la Germania, con il Bayerischer YC mentre l’Italia e la Sardegna sono difesi dallo Yacht Club Costa Smeralda e dai padroni di casa dell’Ichnusa, fresca nel mondo della vela ma con una lunghissima tradizione negli sport nautici che affonda le sue radici nel 1891.

Per tre giorni, il porto di Cagliari si veste da campo di regata: è iniziata ieri, e si concluderà domani, la prima edizione dell'Invitational Rotary team racing regatta 2022, patrocinata dal Rotary Club di Cagliari in collaborazione con la Società Canottieri Ichnusa.

I partecipanti

Le regate

Una scenografia d’eccezione che, complice il vento leggero, ha reso spettacolare la prima fase del confronto, che si svolge con la formula del team racing proseguirà oggi con prove ancora di flotta. I migliori quattro equipaggi dopo questa fase disputeranno domani le due semifinali, da cui emergeranno i due finalisti protagonisti dell’ultima e decisiva prova. «Una giornata bellissima», il commento di Claudio Pia, presidente della Società Canottieri Ichnusa, «le regate sono state molto ragionate e ad alto tasso agonistico. La nostra squadra è al primo anno di attività, è un'occasione per fare esperienza».

La regata è inserita in un progetto umanitario del Rotary Club Cagliari, i fondi raccolti verranno devoluti ai profughi della guerra in Ucraina ospitati in Sardegna.

