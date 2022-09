Il Rosy hotel all’asta per un milione 

Il Rosy hotel di Sanluri va all’asta per poco più di un milione di euro. Quasi 30 anni di storia e di percorsi ad ostacolo fin dalla prima pietra ne hanno fatto uno dei grandi complessi alberghieri del Medio Campidano, su un lotto di 11.382 metri quadrati. Il proprietario, Angelo Mandis, 82 anni, non nasconde né commozione né amarezza: «Una struttura che mi è costata anni di sacrifici. Anche se ormai non mi appartiene, spero che possa rinascere a nuova vita. Lo auguro di cuore ai futuri inquilini, chiunque essi siano e da qualsiasi luogo arrivano».

L’asta

La moderna struttura, all’inizio un punto di riferimento non solo per il Comune ma anche per i viaggiatori della Statale 131, al compimento del diciottesimo anno dall’inaugurazione (arrivata qualche anno dopo l’apertura) va all’asta. La notizia è comparsa sul sito di annunci di aste giudiziarie che riporta i dati della procedura seguita dal Tribunale di Cagliari. Per acquistare l’intero lotto, diviso in tre parti, serve almeno un milione e 53 mila euro. Gli interessati all’acquisizione hanno tempo fino al 23 novembre per presentare l’offerta, il rialzo minino è di 10 diecimila euro. L’apertura delle buste sarà l’indomani alle 10.

Il racconto

L’idea di realizzare una mega struttura alberghiera, in località Villasanta, all’ingresso di Sanluri dalla 131, nacque nel 1995. «Sposai subito l’iniziativa - ricorda Mandis - appoggiata anche dal Comune. Furono anni faticosi. Nel 2005 il taglio del nastro. Una festa. Pochi gli anni d’oro. La prima mazzata arrivò con lo spostamento della 131. Mi sembra ieri quando, alzando la cornetta del telefono, mi sentivo dire dagli ospiti che non trovavano la strada dell’albergo. Qualcuno seguiva le mie indicazioni e tornava indietro, altri proseguivano per Cagliari». A tutto questo si aggiungono i mutui da pagare, le bollette elettriche di 8 mila euro al mese, l’acqua con le autobotti. «La nuova strada d’ingresso l’ho realizzata a mie spese, l’illuminazione esterna pure, l’impianto idrico inesistente. E la clientela sempre meno. Non so quali siano stati i benefici della nuova 131, a me ha spento il sogno di una vita». Deluso dall’assenza delle istituzioni verso chi «non si risparmia per la promozione e valorizzazione del territorio».