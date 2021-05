Il rosario di protesta dei commercianti  

«Siamo qui per la dignità, per il lavoro, per quello che ci viene tolto tutti i giorni, giustamente o ingiustamente. Noi dobbiamo tornare a lavorare», Matteo Fiorillo, 40 anni, ristoratore, titolare di una pizzeria, ieri non ha aperto, è il secondo di una lunga fila, fermo immobile all’inizio della catena umana di Tortolì. Rischia di chiudere bottega come i tanti riuniti qui. Dall’inizio del primo lockdown ha lavorato solo per 4 mesi.

Uniti

Ieri mattina alle 9.30 i titolari delle attività hanno scelto di prendersi per mano simbolicamente, di combattere insieme, per non arrendersi in un momento in cui la resa è già stata la scelta di molti. Partite Iva di ogni settore, tra loro i commercianti delle vie del centro e dei paesi limitrofi, professionisti dello sport, gli ambulanti dei mercati, parrucchieri, estetiste, tutti uniti dallo sguardo rivolto verso il futuro incerto. Tutti lavoratori costretti alle chiusure rese ancora più severe dalla zona rossa, hanno ricevuti contributi insufficienti rispetto alle spese sostenute. Sono alle prese con un problema grande quanto i conti che non quadrano da mesi.

Sciopero

Nelle vie del centro di Tortolì si sono ritrovati in mezzo a una la serrata generale, per l’occasione hanno chiuso le loro attività anche quei pochi a cui era concesso di restare aperti in zona rossa. Nelle vie dello shopping, che oggi non c’è più, sono arrivati in quasi cinquecento, magliette nere, nero l’umore e nera è pure la mascherina che indossano. «Bisogna precisare che siamo pronti per aprire in sicurezza, la gente può venire in tutte le attività, non solo in quelle che dicono siano sicure e aperte in zona rossa, noi siamo tutti pronti», - dice Stefania Mameli, 44 anni, davanti al suo negozio di abbigliamento nel Corso Umberto I. La catena umana è partita proprio da qui, dal civico 28, ed è arrivata fino al numero 26 di Viale Monsignor Virgilio. Un serpentone umano formato da centinaia di lavoratori preoccupati. Sono titolari o dipendenti di piccole e medie aziende, testimoni silenziosi.

Prospettive

«Non ci stiamo a non avere prospettive per il futuro, non ci stiamo alle chiusure delle nostre attività». “Vogliamo ripartire subito” è scritto nel cartello giallo che Claudia Comida, 37 anni, porta appeso al petto. Il suo ristorante si affaccia sulla laguna di San Giovanni ad Arbatax, in questi giorni avrebbe dovuto servire i piatti di pesce ai primi clienti: «Questa iniziativa è proprio nata dalla volontà della comunità tortoliese di dire basta – dice Claudia - non ce la facciamo più, vogliamo ripartire con le nostre attività che abbiamo messo in sicurezza spendendo un sacco di soldi. Vogliamo riappropriarci delle cose basilari, il lavoro è la prima e il lavoro non deve essere contrapposto alla salute». Hanno formato un serpentone lungo 650 metri. Nel volantino con le regole per partecipare all’evento è scritto: «Obbligatoria la mascherina, tutti distanziati a un metro e mezzo l’uno dall’altro». Protesta ma senza assembramenti. Lungo la fila indiana riecheggiano le parole della Costituzione: “l’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro”. Quel lavoro negato è il richiamo a una reazione delle istituzioni. L'augurio è che la normalità torni lasciando sul campo meno cadaveri possibile. «Lo scorso anno ho potuto riaprire la mia palestra solo a giugno. L’ho richiusa a Ottobre quando avrei ricominciato a lavorare. Ditemi voi; ho ricevuto in questi 14 mesi di chiusura 3.200 euro. Come si riesce a vivere pagando 1000 euro di affitto ogni mese? Io mi sono pure indebitata. Voglio riuscire a riaprire».

RIPRODUZIONE RISERVATA

650

I metri

di lunghezza del corteo spontaneo che ha unito i commercianti in una pacifica e colorata catena umana