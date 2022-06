Il rogo partito da un palo elettrico 

Un rogo, domato dopo diverse ore dalle squadre a terra di Corpo forestale, Vigili del fuoco e Protezione civile con il supporto di due Canadair e di tre elicotteri, e che ha messo in ginocchio numerose aziende. Tanto che ieri il sindaco di Marrubiu Luca Corrias ha deciso di proclamare lo stato di calamità. «Ci sono allevatori che hanno perso tutto – ha commentato – è una situazione difficile, stiamo continuando i sopralluoghi nelle aziende per riuscire ad avere un quadro più chiaro dei danni. L’amministrazione è in prima linea e accanto alle aziende colpite».

Il lavoro degli uomini della Forestale va avanti a ritmi serrati e in maniera riservatissima. Una delle ipotesi è che il vecchio palo, usurato e forse a causa del vento, si sia spezzato e cadendo sarebbero partite alcune scintille. L’erba secca, le temperature elevatissime e lo scirocco hanno fatto il resto innescando quell’inferno di fuoco. Come già era accaduto alcuni anni fa quando un incendio devastante era partito da una cabina elettrica nella zona di Sant’Anna.

Il nastro bianco e rosso intorno a un palo dell'energia elettrica, tutt’intorno una distesa nera. E potrebbe essere stato proprio quel vecchio palo a innescare una scintilla da cui poi sabato scorso si è scatenato l’incendio che ha devastato oltre 500 ettari di terra tra Marrubiu e Terralba arrivando fino ai piedi del Monte Arci. È una delle ipotesi su cui sta lavorando il corpo forestale che ha subito avviato le indagini per cercare di individuare le cause del rogo. Sia il palo che l’area intorno sono state messe sotto sequestro.

Il nastro bianco e rosso intorno a un palo dell'energia elettrica, tutt’intorno una distesa nera. E potrebbe essere stato proprio quel vecchio palo a innescare una scintilla da cui poi sabato scorso si è scatenato l’incendio che ha devastato oltre 500 ettari di terra tra Marrubiu e Terralba arrivando fino ai piedi del Monte Arci. È una delle ipotesi su cui sta lavorando il corpo forestale che ha subito avviato le indagini per cercare di individuare le cause del rogo. Sia il palo che l’area intorno sono state messe sotto sequestro.

L’indagine

Il lavoro degli uomini della Forestale va avanti a ritmi serrati e in maniera riservatissima. Una delle ipotesi è che il vecchio palo, usurato e forse a causa del vento, si sia spezzato e cadendo sarebbero partite alcune scintille. L’erba secca, le temperature elevatissime e lo scirocco hanno fatto il resto innescando quell’inferno di fuoco. Come già era accaduto alcuni anni fa quando un incendio devastante era partito da una cabina elettrica nella zona di Sant’Anna.

Calamità

Un rogo, domato dopo diverse ore dalle squadre a terra di Corpo forestale, Vigili del fuoco e Protezione civile con il supporto di due Canadair e di tre elicotteri, e che ha messo in ginocchio numerose aziende. Tanto che ieri il sindaco di Marrubiu Luca Corrias ha deciso di proclamare lo stato di calamità. «Ci sono allevatori che hanno perso tutto – ha commentato – è una situazione difficile, stiamo continuando i sopralluoghi nelle aziende per riuscire ad avere un quadro più chiaro dei danni. L’amministrazione è in prima linea e accanto alle aziende colpite».

I danni

Disagi e grossi danni non solo nella zona di Marrubiu ma anche nei territori di Usellus, Mogorella, Morgongiori, Santa Giusta e Palmas Arborea duramente colpiti dalle fiamme nel fine settimana, come ricorda anche Coldiretti che sta monitorando le singole situazioni. Gli incendi hanno compromesso oltre ai pascoli anche decine di ettari di superfici vitate. «A Marrubiu la cooperativa Terre di Ossidiana ha visto andare in fumo circa 5 ettari tra Vermentino, Cannonau e Moscato le cui uve erano in fase di maturazione – fanno sapere il presidente e il direttore Giovanni Murru ed Emanuele Spanò – Stessa sorte è toccata alla cooperativa Gesuina Onnis che ha perso circa 5 ettari di Cannonau». Sempre a Marrubiu, in località Sa Matta Manna, l’incendio ha devastato «una trentina di alveari e parecchie famiglie di api dell’apicoltore Orlando Oliva; anche l’apicoltore Marcello Murgia ha visto andare in fumo una quarantina di alveari e tante famiglie di api» aggiungono i vertici di Coldiretti. Centinaia le rotopresse di foraggio bruciate che sarebbero state utili come scorte per la prossima campagna, diversi gli oliveti bruciati e i capi ovini morti. A Mogorella e Usellus una ventina di aziende ha perso tutto il pascolo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata