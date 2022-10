Il ritorno di Andrea Mura 

I quattro mori più famosi della vela mondiale stanno per riapparire nel Golfo degli Angeli. Domenica anche Vento di Sardegna farà parte della flotta di Sail for Women e Andrea Mura non può che essere felice dell’invito: «É una veleggiata che faremo con il monoscafo, con il grande Vento di Sardegna, ma a bordo ci sarà la famiglia, compresi i bimbi», spiega il velista e imprenditore, non a caso sponsor sin dall’inizio della manifestazione con la propria veleria.

L’estate

L’Imoca 60 è stato visto l’ultima volta durante alcune regate tirreniche in primavera: «D’estate è rimasto a Porto Corallo, ma io non ho smesso di navigare», prosegue il 58enne atleta, «e soprattutto ho potuto provare nuove vele che potrebbero tornare utili per il progetto del giro del mondo». Per il quale il lavoro sottotraccia continua: «Certo ma l’estate è sempre un periodo difficile. Adesso però entriamo nell’imbuto, arriva il limite oltre il quale diventa difficile preparasi e i costi aumentano perché per ridurre i tempi bisogna aumentare la mano d’opera. L’entusiasmo c’è sempre, mi ha fatto bene staccare la spina».

Di nuovo in regata

La primavera invece lo aveva visto in regata, nella vittoriosa Romax1, poi assieme alla moglie Daniela Faranna: «Le regate mi hanno lasciato buone sensazioni ma è come mangiare un piatto di patatine anziché un menu completo: sono buone ma non è un pasto soddisfacente», prosegue. «La mia preparazione è rivolta alle regate oceaniche e anche Vento di Sardegna è attrezzato per le rotte più lunghe, non per girare tra le boe. Però era importante esserci, buttarsi nella mischia, vivere l’emozione, il piacere di stare in mare, rivedere bella gente. E poi è stata un’esperienza anche per mia moglie che per una volta volta è stata dalla parte del competitor e non dell’accompagnatrice: è stato tutto molto bello». I figli sono rimasti a Cagliari: «In questi casi si ringraziano i nonni, che per i bambini sono la compagnia migliore», sorride.