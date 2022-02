Il ritorno delle crociere di lusso 

Getterà l’ancora il 23 aprile la Ms Le Bouganville, nave a cinque stelle della Compagnia Le Ponant, 131 metri di lunghezza, sei ponti e solo 92 cabine dal design elegante. Il suo punto di forza è la Blue Eye, una sala subacquea multisensoriale per scoprire e sperimentare il mondo sottomarino. Il 9 maggio si registra la prima volta ad Alghero della Ms Sky Princess, «un modernissimo albergo galleggiante della Princess Cruises da 3000 ospiti - spiega Oliva - che tornerà anche l’8 agosto». Il 17 maggio lo scalo accoglierà la Golden Horizon, la nave da crociera a vela più grande del mondo, nel suo primo viaggio in Sardegna. Il 10 ottobre arriverà Ms Evrima, del gruppo alberghiero Ritz.Carlton.

Andrea Oliva, agente marittimo, come suo padre Michele, crede nella vocazione turistica dello scalo algherese e fa sapere che, nonostante nessuno abbia investito un solo euro in questo settore, nel 2022 arriverà in rada una ventina di piccole navi con ospiti facoltosi. Il primo approdo è previsto per il 19 aprile e l’ultimo il 13 ottobre. «Il porto si è ritagliato un proprio spazio nel settore crocieristico anche se non è inserito nel sistema gestito dall’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna», conferma l’agente marittimo.

«Il porto di Alghero non è attrezzato come quelli di Cagliari e Olbia per accogliere le città galleggianti, ma offre una alternativa, di nicchia, rivolta a un target luxury».

Il calendario

Getterà l’ancora il 23 aprile la Ms Le Bouganville, nave a cinque stelle della Compagnia Le Ponant, 131 metri di lunghezza, sei ponti e solo 92 cabine dal design elegante. Il suo punto di forza è la Blue Eye, una sala subacquea multisensoriale per scoprire e sperimentare il mondo sottomarino. Il 9 maggio si registra la prima volta ad Alghero della Ms Sky Princess, «un modernissimo albergo galleggiante della Princess Cruises da 3000 ospiti - spiega Oliva - che tornerà anche l’8 agosto». Il 17 maggio lo scalo accoglierà la Golden Horizon, la nave da crociera a vela più grande del mondo, nel suo primo viaggio in Sardegna. Il 10 ottobre arriverà Ms Evrima, del gruppo alberghiero Ritz.Carlton.

«Con tutte le altre navi programmate, anch’esse di piccole e media capacità – aggiunge l’agente marittimo - Alghero si conferma il porto sardo prediletto da navi di altissimo target». La nota dolente resta «la scarsa attenzione della politica a questo segmento del turismo - conclude Oliva - e il mancato completamento della struttura portuale».

Un molo da attrezzare

Il riferimento è al molo di sopraflutto, realizzato oltre trent’anni fa e mai entrato in funzione. Una banchina lunga 200 metri che potrebbe consentire lo sbarco dei passeggeri direttamente dal dente di attracco, funzionale proprio per navi di piccola stazza come quelle che stanno scegliendo Alghero. L’assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna ha annunciato di voler attrezzare quel molo di ormeggi. Sarebbe anche necessario però aumentare il fondale, in modo da consentire l’ingresso in porto degli hotel galleggianti.

