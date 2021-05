Il ritorno della Pantera nera 

Qualche giocatore che era ai suoi ordini alle giovanili del Cagliari potrebbe aver “spifferato” qualcosa: «Perché non provare con David Suazo? Lui verrebbe». Detto, fatto. E il campione honduregno, stella dei rossoblù per un decennio, ma pure capace di vestire maglie prestigiose come quelle dell’Inter, del Genoa e del Benfica, e di disputare con la sua nazionale il mondiale 2010, metterà la sua esperienza al servizio del Carbonia. Il 41enne ex bomber del Cagliari ha diretto ieri ufficialmente il suo primo allenamento a Santadi, nuova casa dei biancoblù per l’indisponibilità dello Zoboli causa contenzioso club-Comune. E il suo esordio sarà domenica nel derby casalingo contro l’Arzachena. Possesso palla e aggressività sono alcune delle indicazioni richieste nel corso della prima seduta di lavoro di ieri assieme allo staff che da lunedì ha dovuto sostituire il dimissionario Marco Mariotti. Ha lasciato la squadra salva a 40 punti a sei giornate dalla fine.

La presentazione

«In effetti»,ha ammesso Suazo, «la squadra non ha l’assillo del risultato grazie all’opera della dirigenza e del tecnico che mi ha preceduto, pertanto porterò avanti ciò che ha iniziato il mio predecessore con rinnovato entusiasmo». Questo il punto: l’entusiasmo. Perché rinnovarlo nella profonda periferia dopo la sua esperienza in B con il Brescia di Cellino? «Le motivazioni sono come quelle dei bambini che amano sempre giocare al calcio: mi è stata offerta un’opportunità e l’ho colta al volo accettando serenamente la D che è un campionato impegnativo». Un’opzione sarebbe stata rimanere nell’orbita del Cagliari: «Sono in effetti percorsi che di solito avvengono, ma ci sono anche situazioni che capitano e pertanto eccomi qua con sincero entusiasmo: l’importante ora è trasmettere positività ai ragazzi in questa full immersion di un mese».

La scelta

Il suo arrivo in biancoblù è stato salutato dai calciatori con emozione: alcuni di loro non erano neppure nati, quando Suazo faceva impazzire l’Isola con i suoi gol. «Ho accettato questa nuova realtà con senso di responsabilità e impegno: ritrovo giovani ricchi di talento alcuni dei quali già conoscevo e forse anche questo ha contribuito nella scelta». In effetti è un retroscena abbastanza interessante e Suazo lo ammette un po’ per scherzo ma forse no: «Forse qualche ragazzo ha spifferato», sorride. Ma non viene messo in secondo piano il lavoro del ds Andrea Colombino che si è da subito posto alla ricerca di un sostituto dopo le dimissioni (intuibili: c’era maretta) di Marco Mariotti. Martedì era a Santadi Pierluigi Scotto ma le norme federali hanno impedito l’ingaggio. Poi si è susseguita una ridda di nomi sino a quando non si è fatto largo quello di Suazo. Avrà sei giornate per fare sognare il Carbonia (ora settimo). E poi? Per la prossima stagione bocche cucite. Parlerà il campo.

Salvezza

Playout annullati. Fanno festa Sestu e Monastir, salve in A2, e la Mediterranea, confermata in B. (ro. c.)