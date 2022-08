Il ritorno della banda che ruba le gomme 

Dopo i furti in abitazione e le spaccate notturne in alcuni negozi, torna a Sestu la paura per i furti su commissione: i ladri che si muovono alla ricerca di specifici pezzi di ricambio prendono di mira le auto parcheggiate a bordo strada. In pochi giorni sono stati segnalati almeno tre furti di pneumatici, con le auto lasciate sospese su pietre e blocchetti.

Pneumatici nel mirino

Forse è ancora prematuro pensare alla ricomparsa della banda che, ormai da una decina d’anni, prende di mira a Sestu le auto in sosta, riuscendo a smontare nel giro di pochissimi secondi le ruote dei veicoli con una velocità da fare concorrenza ai meccanici della Formula Uno. Anni fa erano stati ripresi da alcune telecamere private in via Catalani: la risoluzione non era stata sufficiente a identificare i ladri, ma le immagini avevano mostrato i quattro che, scesi da un suv e armati di pistole svita bulloni, avevano tolto le ruote dall’auto ed erano ripartiti in meno di venti secondi. Nei giorni scorsi altre auto sono state trovate senza pneumatici. L’ultima in viale Vienna, nel rione Dedalo, poi un’altra nei pressi della chiesa di Nostra Signora delle Grazie e una terza a Cortexandra.

Paura della banda

Il timore, neanche a dirlo, è dunque che sia ricomparsa la banda che per mesi – alcune estati fa – aveva fatto incetta di cerchi in lega, gomme e in qualche caso anche qualche specchietto retrovisore. I sospetti che si trattassero di furti su commissione era emerso quando ad un Suv erano state sottratte tutte le ruote (nuove) che avevano una dimensione pressoché introvabile. Alla fine i furti erano cessati grazie all'impegno dei Carabinieri che avevano organizzato vari turni di pattugliamento delle strade, soprattutto di notte. Non c'erano stati arresti, ma l'aumento delle attività di controllo aveva scoraggiato i ladri dopo una serie impressionante colpi.